Un membre du Congrès réintroduit la loi bipartite sur la sécurité réglementaire de la blockchain pour redéfinir les émetteurs d’argent

Le projet de loi remanié vise à fournir une « sphère de sécurité » pour les développeurs et les fournisseurs de services de blockchain à la suite de la discussion sur le projet de loi sur les infrastructures.

Les représentants américains Tom Emmer (R-Minn.) et Darren Soto (D-Fla.) ont réintroduit le Blockchain Regulatory Certainty Act bipartite pour clarifier les investisseurs crypto en précisant que les fournisseurs de services crypto non dépositaires ne sont pas des transmetteurs d’argent.

Cette refonte vise à remédier aux orientations proposées concernant le Groupe d’action financière (GAFI) qui menace d’étouffer l’innovation blockchain aux États-Unis et de l’envoyer à l’étranger.

Cette année, le GAFI a publié un projet de directives visant à élargir la définition de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) pour inclure les développeurs ou les opérateurs d’une plate-forme DeFi même s’ils n’ont aucune interaction avec les utilisateurs.

En tant que tel, avec cette loi réintroduite, le membre du Congrès Emmer veut empêcher les développeurs et les fournisseurs de services comme les mineurs de s’inscrire en tant que transmetteurs d’argent, car ils ne conservent jamais les fonds des consommateurs.

« Les fournisseurs de services de blockchain ont besoin de règles claires pour pouvoir se développer et investir aux États-Unis. » « Il est impératif que nous fournissions le cadre nécessaire au développement de cette technologie, sans être limité par des règles obsolètes et une réglementation excessive. »

Tom Emmer (R-Minn.)

Le mois dernier, Emmer a également réintroduit un projet de loi distinct appelé Securities Clarity Act, qui, au lieu de traiter les actifs cryptographiques comme des titres, les traiterait comme des marchandises.

Le Blockchain Regulatory Certainty Act vise essentiellement à fournir une « sphère de sécurité » pour toutes les licences et enregistrements pour les développeurs et certains fournisseurs de services de blockchain, lit-on dans le projet de loi.

“La réintroduction de la Blockchain Regulatory Certainty Act est extrêmement opportune à la suite de la discussion sur le projet de loi sur la crypto-monnaie et l’infrastructure qui a eu lieu récemment.”

Darren Soto (D-Fla.)

Ce projet de loi est approuvé par le Coin Center, la Blockchain Association et la Chambre de commerce numérique.

