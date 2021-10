Un membre du Congrès se fait bousculer pour avoir qualifié un amiral quatre étoiles d’« homme » – RedState

Le représentant républicain de l’Indiana, Jim Banks, s’est récemment retrouvé dans une situation difficile : il aurait prétendu qu’un message sur Twitter avait été rejeté par les administrateurs.

La raison de la confiture de Jim n’était pas totalement étrangère à la métaphore ci-dessus : il avait qualifié un fonctionnaire fédéral d’« homme ».

Tel que relayé par CBS News, la secrétaire adjointe du ministère de la Santé et des Services sociaux Rachel Levine « [made] l’histoire » cette semaine « en tant que premier amiral quatre étoiles ouvertement transgenre du pays ».

La secrétaire adjointe à la Santé, le Dr Rachel Levine, est entrée dans l’histoire des États-Unis mardi en tant que premier officier quatre étoiles ouvertement transgenre dans l’un des huit services en uniforme du pays, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux. La nomination de l’ancienne pédiatre a également fait d’elle la première femme amiral quatre étoiles dans l’histoire du Corps commissionné du Service de santé publique des États-Unis (USPHS).

Sur les réseaux sociaux, Levine – qui n’a jamais servi dans les forces armées – a appelé à honorer :

Je suis profondément honoré et reconnaissant de rejoindre les rangs des hommes et des femmes de cette grande nation qui se sont engagés à défendre les États-Unis contre les petites et grandes menaces, connues et inconnues. Je promets de maintenir cette confiance dans toute la mesure de mes capacités. https://t.co/ryfwRqbAoz – SMA Rachel Levine (@HHS_ASH) 19 octobre 2021

Quant à l’identité de genre, le gouvernement des États-Unis est allé plus loin.

Par un communiqué de presse du 19 octobre :

L’amiral Levine est maintenant le plus haut fonctionnaire du USPHSCommissioned Corps et sa toute première femme amiral quatre étoiles.

Sur Twitter, le représentant Jim est allé considérablement à contre-courant :

« Le titre de première femme officier quatre étoiles est pris par un homme. »

Selon la journaliste du Daily Signal Mary Margaret Olohan, le Bluebird a mis en boîte la réclamation du membre du Congrès concernant le mot « M ».

Après tout, les conditions d’utilisation actuelles de Twitter interdisent les « comportements haineux ».

Jetez un œil à la ligne directrice :

Vous ne pouvez pas promouvoir la violence contre, menacer ou harceler d’autres personnes sur la base de la race, de l’origine ethnique, de l’origine nationale, de l’orientation sexuelle, du sexe, de l’identité de genre, de l’appartenance religieuse, de l’âge, d’un handicap ou d’une maladie grave.

Le tweet initial de Jim – appelé « transphobe » par le Daily Beast – semble avoir été supprimé.

Cependant, au moment de la publication, un autre poste de ses restes.

« Appeler quelqu’un qui est né et qui a vécu en tant qu’homme pendant 54 ans la première ‘femme’ officier quatre étoiles est une insulte pour chaque petite fille qui rêve un jour de briser des plafonds de verre », a-t-il écrit le même jour.

Comme l’a supposé la Bête, Jim « a joué la carte de l’annulation de la culture » ; il a publié une déclaration via une image capturée :

« Mon tweet était une déclaration de fait. Big Tech n’a pas à être d’accord avec moi, mais ils ne devraient pas pouvoir m’annuler. S’ils me font taire, ils vous feront taire. Nous ne pouvons pas permettre à Big Tech de nous empêcher de dire la vérité. Lorsque les républicains reprendront la maison l’année prochaine, nous devons restaurer l’honnêteté dans nos forums publics et tenir Big Tech pour responsable. »

Ma déclaration sur la censure pour avoir tweeté une vérité fondamentale et l’interdiction d’utiliser mon compte officiel sur @RepJimBanks👇 https://t.co/N5MBvJKz6g pic.twitter.com/bwQxhRAUOO – Jim Banks (@Jim_Banks) 23 octobre 2021

Grâce à la dérive de gauche, l’apparence et le son du gouvernement américain évoluent.

Comme couvert par Bonchie de RedState, le département d’État vient de célébrer la Journée internationale des pronoms.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des pronoms, nous expliquons pourquoi de nombreuses personnes répertorient des pronoms sur leurs profils de messagerie et de réseaux sociaux. En savoir plus ici sur @ShareAmerica : https://t.co/gWhoItvGvo. – Département d’État (@StateDept) 20 octobre 2021

Sur Share.America.gov, voici ce que l’Oncle Sam avait à dire :

Aux États-Unis, il est de plus en plus courant que les gens « partagent leurs pronoms ». … Ces pronoms incluent le genre neutre ils/eux/leurs – des mots qui se réfèrent traditionnellement à un nombre pluriel mais qui sont aujourd’hui utilisés par certaines personnes qui s’identifient comme étant de genre non binaire ou qui préfèrent ne pas partager d’informations sur le genre. D’autres pronoms incluent le féminin elle/elle et le masculin il/elle. Certaines personnes sont des pionniers des pronoms neutres tels que ze/zir/zirs. … Au cours de ses premiers jours au pouvoir, le président Biden a signé un décret pour empêcher la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. … La Maison Blanche a également lancé un formulaire de contact de site Web avec des pronoms neutres et le préfixe non binaire « Mx ». Et le Département d’État a annoncé le 30 juin que les formulaires de passeport américain permettront aux candidats de choisir le sexe masculin ou féminin, indépendamment de ce que leurs autres documents indiquent, et comprendront éventuellement une option pour les personnes non binaires, intersexes et de genre non conforme.

En ce qui concerne la langue, il me semble que nous nous dirigeons vers une impasse. La communication se rapproche de « impossible » car les gens ne peuvent plus s’entendre sur les définitions des mots.

« femme » et « homme » seront-ils finalement éliminés ? Pour l’instant, ils semblent penchés vers un sens insignifiant ou tout simplement méchant.

Quant à la déclaration linguistique du Département d’État, telle est Taps pour le terme « Département ».

De même, le New York Conseil de santé a qualifié le racisme de crise publique.

Les Centres de Contrôle des Maladies et la prévention a déclaré la même chose.

C’est la même chose pour la « violence armée ».

Pour citer un vieux titre de film, si les centres et les conseils axés sur la santé s’attaquent aux maux sociaux ou adoptent une position militante envers le deuxième amendement… et si un département destiné à gérer la politique étrangère et les relations internationales va plutôt se battre pour zem, hirs, xem, et bunself… où nos intérêts nationaux et la fonction ciblée de nos agences distinctes financées par les contribuables sont concernés… qui s’occupe du magasin ?

Au moins, nous en connaissons une – Rachel Levine, première femme amiral quatre étoiles des États-Unis.

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Out to Pasture, Gender Unicorn – l’Université de l’Arkansas sert une éducation sexuelle plus douce

Une femme gentille et nue se fait attraper à l’aéroport

Le féminisme radical est en marche dans une université d’élite, mais vous pouvez attraper un TERFer par l’orteil

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.