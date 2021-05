Un membre du conseil de surveillance de Facebook déchire le géant des médias sociaux comme “ incohérent ” après l’interdiction de Trump ⋆ .

Un ancien juge fédéral qui siège au conseil de surveillance de Facebook a critiqué dimanche le géant des médias sociaux pour application «arbitraire» et «incohérente» de ses règles à la suite d’une interdiction permanente du compte de Donald Trump.

«Nous leur avons donné un certain temps pour mettre de l’ordre dans leur maison», a déclaré dimanche Michael McConnell à Fox News. «Ils avaient besoin d’un peu de temps parce que leurs règles sont en désordre. Ils ne sont pas transparents. Ils ne sont pas clairs. Ils sont incohérents en interne. »

McConnell a déclaré que le conseil avait formulé une série de recommandations «sur la manière de rendre leurs règles plus claires et plus cohérentes».

Le Conseil de surveillance a confirmé l’interdiction actuelle de Facebook sur Trump pour ses publications sur les émeutes du 6 janvier, mais a conclu que le géant social n’avait pas le pouvoir de l’interdire définitivement en vertu de ses règles actuelles.

«Ce que nous essayons de faire, c’est d’intégrer dans cette opération certains des principes les plus importants du premier amendement, de la loi sur la libre expression dans le monde. Facebook exerce trop de pouvoir », a déclaré McConnell à l’émission. «Ils sont arbitraires. Ils sont incohérents. Et c’est le travail du Conseil de surveillance d’essayer de discipliner ce processus. »

