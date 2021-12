Un membre du groupe BTS testé positif au COVID-19

L’un des membres du BTS, Suga, a été testé positif au COVID-19. Selon la déclaration de Big Hit Music, Suga a reçu un résultat de test PCR positif à son retour en Corée. La superstar voyageait à l’époque en raison de ses nombreux « engagements personnels » aux États-Unis

« Suga, qui a eu un certain nombre d’engagements personnels aux États-Unis pendant le congé officiel de BTS, avait été testé négatif pour le test PCR effectué avant de se rendre aux États-Unis, et a commencé son auto-quarantaine après avoir passé le test PCR à son retour à Corée », lit-on dans le communiqué, selon ABC7. « Il a reçu des résultats positifs pendant la quarantaine, et il n’y a eu aucun contact avec les autres membres. »

Le chanteur ne présenterait aucun symptôme et aurait reçu des « traitements à domicile » conformément aux directives sanitaires du pays. Suga est entièrement vacciné, a reçu deux doses du vaccin COVID-19 et a été testé négatif avant son voyage aux États-Unis. Big Hit dit qu’il continuera à soutenir pleinement Suga pendant qu’il est en quarantaine car il coopère avec les responsables de la santé. Le mandat de la Corée du Sud exige que tous les voyageurs internationaux (y compris les citoyens coréens), quel que soit leur statut vaccinal, soient mis en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée.

La nouvelle fait suite à la récente célébration du groupe alors qu’ils remerciaient les Britanniques pour leur nomination au Groupe international de l’année 2022. Le groupe a annoncé l’annulation de sa tournée mondiale en raison de la pandémie en août. « Notre société a travaillé dur pour reprendre les préparatifs de la tournée BTS Map of the Soul, sachant que tous les fans attendent avec impatience et depuis longtemps la tournée », a déclaré vendredi le label de BTS Big Hit Music dans un communiqué, rapporte Billboard. « En raison de circonstances changeantes indépendantes de notre volonté, il est devenu difficile de reprendre les performances à la même échelle et dans le même calendrier que prévu. Par conséquent, nous devons annoncer l’annulation du BTS Map of the Soul Tour. »

Merci @BRITs pour la nomination pour le groupe international de l’année #BRITs 2022 ! Et merci #BTSARMY pour votre amour et votre soutien !💜#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/MFfh28A4Xh – BTS_official (@bts_bighit) 19 décembre 2021