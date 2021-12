Un membre du groupe de travail COVID-19 du Maharashtra réduit les restrictions à court terme si la menace Omicron persiste

Lundi, le Maharashtra a enregistré 26 nouveaux cas d’Omicron – dont 11 à Mumbai – portant le total de la variante à 167.

Un membre du groupe de travail COVID-19 du gouvernement du Maharashtra a déclaré lundi que des restrictions de courte durée devraient être envisagées si les cas de la nouvelle variante du coronavirus Omicron continuaient d’augmenter dans l’État.

Le Dr Vasant Nagvekar, qui est également consultant pour les maladies infectieuses dans un hôpital de la ville, a déclaré qu’une augmentation rapide des cas d’Omicron, classée comme une « variante préoccupante » par l’OMS, posera certainement des défis.

« Si les cas d’Omicron augmentent (plus loin), ce sera difficile en raison de sa propagation plus rapide. Nous devrons faire face à la situation qui prévaut et prendre les décisions appropriées.

« Si les cas augmentent, peut-être temporairement, nous devrons peut-être envisager la fermeture pendant une courte période jusqu’à ce que la tempête s’installe », a-t-il déclaré.

L’État a signalé une forte augmentation des cas quotidiens de coronavirus au cours des derniers jours. Le décompte des cas actifs a également franchi la barre des 10 000 dans le Maharashtra.

