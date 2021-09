Un membre du panel SC demande au CJI de rendre public un rapport sur les lois agricoles, dit qu’il aborde le problème des agriculteurs

Le président de Shetkari Sanghatana, Anil J Ghanwat, dans une lettre datée du 1er septembre adressée au CJI, a déclaré que le rapport du comité « a répondu à toutes les appréhensions des agriculteurs ».

Un membre du comité nommé par la Cour suprême, qui a été formé pour examiner les trois lois agricoles litigieuses du Centre, a exhorté le tribunal suprême à publier le rapport du panel dans le domaine public et à le transmettre au Centre.

Le président de Shetkari Sanghatana, Anil J Ghanwat, dans une lettre datée du 1er septembre adressée au CJI, a déclaré que le rapport du comité “a répondu à toutes les appréhensions des agriculteurs” et que ses “recommandations ouvriront la voie à la résolution de l’agitation actuelle des agriculteurs”.

« En tant que membre du Comité, représentant en particulier la communauté des agriculteurs, je suis peiné que le problème soulevé par les agriculteurs ne soit pas encore résolu et que l’agitation continue. J’ai l’impression que le rapport n’a reçu aucune attention de la part de l’honorable Cour suprême », a déclaré sa lettre.

“Je supplie humblement la Cour suprême de bien vouloir publier le rapport pour la mise en œuvre de ses recommandations pour une résolution pacifique de l’impasse à la satisfaction des agriculteurs au plus tôt”, a-t-il ajouté.

Le 12 janvier 2021, la Cour suprême avait suspendu la mise en œuvre des trois lois agricoles et formé un comité pour examiner ces lois et examiner les problèmes des agriculteurs agités. Le panel a soumis son rapport à la plus haute juridiction en mars 2021. Au cours de ces deux mois, le panel a examiné les lois agricoles et a tenu plusieurs séries de réunions avec un grand nombre d’organisations agricoles, de marchés agricoles réglementés et d’entreprises alimentaires.

Ghanwat a également écrit que le comité avait intégré les opinions et les suggestions de toutes les parties prenantes dans le but d’optimiser les avantages pour les agriculteurs.

L’Indian Express a cité Ghanwat disant que le panel a soumis le rapport il y a cinq mois mais qu’aucune mesure n’a été prise jusqu’à présent pour le rendre public. “Nos consultations ont été exhaustives et nous pensons qu’une fois ce rapport rendu public, la prochaine action sera prise”, a-t-il déclaré.

En janvier de cette année, la Cour suprême a constitué le comité, affirmant que les pourparlers entre les organisations paysannes et le Centre n’avaient “pour l’instant donné aucun résultat” et “nous sommes d’avis que la constitution d’un comité d’experts dans le domaine de l’agriculture négocier entre les organisations d’agriculteurs et le gouvernement de l’Inde peut créer une atmosphère conviviale et améliorer la confiance des agriculteurs ».

