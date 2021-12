Un membre du personnel de Facebook a conseillé à l’équipe d’Andrew Cuomo d’accuser la « honte des victimes »

Un responsable de Facebook qui a déjà travaillé pour Andrew Cuomo a secrètement conseillé à l’équipe de l’ex-gouverneur en disgrâce de « faire honte aux victimes » d’un accusateur de harcèlement sexuel, selon des SMS publiés cette semaine par le bureau du procureur général de New York.

L’employée de Facebook a ensuite cherché à dissimuler son implication dans le conseil du gouverneur, révèlent les messages.

« Comme si je suis nerveux à l’idée que FB sache que j’ai travaillé sur cela, etc. », a écrit Dani Lever, l’ancienne employée de Cuomo, en mars à propos de son nouvel employeur. Le même soir que ce message, le porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, a déclaré à Lever qu’il avait fait retirer son nom d’un reportage qui devait sortir.

« Riche, je pourrais vous embrasser, mais cela semble être une mauvaise forme cette semaine », a répondu Lever alors que le gouverneur était impliqué dans des allégations selon lesquelles il aurait agi de manière inappropriée envers les membres du personnel.

Les deux se démenaient pour aider Cuomo à répondre aux allégations qui ont finalement conduit à sa démission. Lever, qui travaille pour Facebook depuis août 2020, a conseillé l’équipe du gouverneur de l’époque pendant des mois, selon les messages.

Dans un cas, Lever a aidé les assistants de Cuomo à décider comment salir Lindsey Boylan, un membre du personnel de Cuomo qui a accusé le gouverneur de harcèlement sexuel en décembre 2020.

« Je pense que nous pouvons faire honte aux victimes », a écrit Lever dans un message de décembre 2020 à Azzopardi et Melissa DeRosa, le n ° 2 du gouverneur. Lever a également aidé à partager les dossiers personnels de Boylan avec les journalistes, selon le procureur général.

Lever a comparé la stratégie de « humiliation des victimes » à la façon dont le président Joe Biden a répondu aux allégations d’inconduite sexuelle de l’ancienne membre du Sénat Tara Reade pendant la campagne 2020 de Biden, selon les textes.

L’accusatrice de Cuomo, Lindsey Boylan, sur la photo, pourrait être « une victime honteuse », a déclaré le responsable de Facebook, Dani Lever. Facebook

« Cela faisait partie de la réponse de Biden en passant. Le camp de Biden a déclaré que « cela ne s’était absolument pas produit », puis a fait une déclaration », a écrit Lever.

Quelques jours plus tard, Lever a plaisanté à l’alliée de Cuomo, Linda Lacewell, «Je ne sais toujours pas pourquoi nous parlons à Gov lol. Mais je suis là pour la balade.

Le travail de Lever pour Cuomo comprenait même la confrontation d’un ancien membre du personnel de Cuomo pour avoir « aimé » un tweet d’une accusatrice nommée Charlotte Bennett.

« Vous avez aimé le tweet de Charlotte ? Appelez-moi », a déclaré Lever dans une série de messages à l’ex-employé, Andrew Ball, en février. « C’était exprès ?? Pouvez-vous le différer.

Ball a ensuite répondu « fait » et Lever a répondu avec un emoji de cœur. Ball, qui ne travaillait plus pour Cuomo, a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait pas aimé le tweet parce qu’il souhaitait préserver sa relation avec le gouverneur et son équipe.

Les messages ont été découverts dans le cadre de l’enquête du procureur général Letitia James sur l’inconduite sexuelle de Cuomo, qui a finalement conduit à sa démission en août.

James a depuis périodiquement publié des éléments de son enquête sur ce que le camp de Cuomo a cherché à présenter comme une tentative politiquement motivée pour renforcer sa propre campagne pour le poste de gouverneur.

« Je suis nerveux à l’idée que FB sache que j’ai travaillé là-dessus », a écrit Lever en mars.

En plus des messages de Lever, le lot de documents de cette semaine comprenait également une transcription de 449 pages d’une déposition que les enquêteurs de James ont menée avec Lever en juin, lorsqu’ils l’ont grillée sur son travail pour Cuomo et pourquoi elle l’a gardé secret de Facebook.

« C’est quelque chose que je faisais sur mon temps personnel, et j’aurais préféré que Facebook ne le sache pas », a déclaré Lever.

Lever a également confronté un ancien membre du personnel de Cuomo pour avoir aimé un tweet de l’un des accusateurs de l’ex-gouverneur.Linkedin

Et tandis que Lever a témoigné que la plupart de son travail en coulisses pour Cuomo a été fait à l’insu de Facebook, elle a ajouté qu’elle avait obtenu la permission de son superviseur Facebook de mettre son nom sur une lettre de février contestant l’affirmation de Boylan selon laquelle Cuomo avait suggéré de jouer au strip-tease. poker alors qu’il était à bord d’un jet financé par les contribuables en 2017.

« J’ai demandé la permission », a déclaré Lever. « Elle était d’accord avec ça. »

Des experts en éthique ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le travail de Lever avec Cuomo pourrait mettre Facebook du mauvais côté des lois de New York sur le lobbying, qui interdisent aux lobbyistes enregistrés d’offrir des cadeaux d’une valeur supérieure à 15 $ à des agents publics. Facebook est un lobbyiste enregistré à New York depuis au moins 2019, selon les archives publiques.

Étant donné que Lever travaille dans les communications, aider Cuomo à traverser une crise de relations publiques constituait un cadeau illégal, selon David Grandeau, l’ancien chien de garde en matière d’éthique de l’État de New York.

« Utiliser vos services professionnels et les fournir gratuitement à un agent public est un cadeau », a déclaré Grandeau au Post en septembre. « C’est un délit pour elle et c’est un délit pour Facebook. C’est une violation flagrante. »

Andy Stone, un porte-parole de Meta – maintenant la société mère de Facebook – a refusé de commenter le travail de Lever pour Cuomo et la violation potentielle de la loi sur le lobbying. Azzopardi a refusé de commenter. Lever n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lever est l’un des rares confidents de Cuomo à ne pas avoir subi de conséquences professionnelles pour leur rôle dans le scandale.

Le frère de Cuomo, Chris, a été suspendu de son émission sur CNN mardi après que le procureur général a publié des détails accablants sur la façon dont il a coordonné la défense de son frère – et d’autres confidents dont le chef de la campagne des droits de l’homme Alphonso David, les dirigeants de Time’s Up Tina Tchen et Roberta Kaplan, ainsi qu’un Le duo de directeurs généraux de la société de relations publiques Kivvit a tous depuis quitté ses fonctions ou été licencié depuis que James a publié son enquête en août.

Après que The Post ait initialement rendu compte du rôle de Lever dans la défense de Cuomo, des législateurs, dont la représentante républicaine des États-Unis Elise Stefanik et le membre de l’Assemblée démocrate Ron Kim, ont appelé Facebook à la licencier. Kim a également déclaré que «au minimum» Facebook devrait engager un cabinet d’avocats externe pour enquêter sur le rôle de Lever en tant que conseiller du gouverneur – une mesure qui a été prise par la Human Rights Campaign avant que l’organisation ne limoge David.

Peter Ajemian, un ancien membre du personnel de Cuomo qui a aidé le gouverneur à lutter contre les allégations d’inconduite sexuelle, a décroché un emploi chez Apple au cours de l’été. La société n’a pas commenté son rôle dans le scandale Cuomo.