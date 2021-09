Un membre du personnel de «Good Morning America» dépose une nouvelle plainte dans un procès pour agression sexuelle

in

ABC et Good Morning America ont un procès en cours. Deadline rapporte qu’un membre du personnel de GMA a déposé une nouvelle plainte contre le réseau, affirmant que le réseau a exercé des représailles contre elle après avoir déposé une plainte pour agression sexuelle impliquant un grand producteur. L’employée, Kirstyn Crawford, a modifié son dossier initial le mercredi 15 septembre. Dans la poursuite modifiée, Crawford affirme que les représailles ont pris la forme du réseau “ne lui offrant pas la sécurité d’emploi et l’augmentation de salaire qu’elle méritait”.

Dans le dossier initial de Crawford, elle accusait Michael Corn, producteur en chef de GMA, de l’avoir agressée sexuellement lors d’un voyage à Los Angeles en 2015. L’équipe était en ville pour couvrir les Oscars. Corn maintient son innocence, qualifiant les allégations de Crawford de “manifestement fausses”. Il a quitté GMA à la suite du scandale en avril et travaille maintenant en tant que président de NewsNation de Nexstar.

Dans sa poursuite modifiée, Crawford dit que depuis le dépôt de la poursuite, ABC a retardé les discussions sur la signature de son contrat. “Ce n’est qu’en juillet 2021, environ quatre mois après que Crawford a déposé la plainte formelle, et juste un mois avant l’expiration de son contrat de 2018, qu’ABC a contacté Crawford au sujet de son contrat expirant”, déclare en partie le procès de Crawford. “Au lieu d’offrir à Crawford un autre contrat de trois ans, ABC a simplement proposé une prolongation de six mois et n’a même pas proposé d’augmentation de salaire nominale.”

Selon Crawford, les dirigeants du réseau ABC ont été informés de l’agression sexuelle présumée de 2015 en 2017, mais ont choisi de ne pas prendre de mesures contre Corn. Le réseau a publié une déclaration contestant les affirmations de Crawford, affirmant qu’ils traiteraient l’affaire devant les tribunaux. Le costume officiel modifié peut être trouvé dans son intégralité via les archives publiques.