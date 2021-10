Un membre du personnel des Los Angeles Clippers tué dans un accident de voiture

Les Clippers de Los Angeles pleurent la perte du membre du personnel. L’équipe a annoncé qu’Assane Drame est décédé lundi dans un accident de voiture. Il avait 26 ans. Drame, originaire de Blackwood, New Jersey, a rejoint les Clippers 2019 en tant que stagiaire vidéo et est devenu assistant vidéo. Il a travaillé à la journée des médias de l’équipe lundi.

“L’organisation Clippers pleure la perte d’Assane Drame, un employé dévoué, un vidéaste talentueux et un ami fidèle”, a déclaré l’équipe dans un communiqué. “C’était un travailleur acharné et une âme douce, passionné par son métier et gentil avec ses collègues, gagnant le respect et l’admiration des joueurs, des entraîneurs et du personnel.”

Je viens d’apprendre la triste nouvelle. Repose en paix roi pic.twitter.com/Bwcab1NKdO – Nicolas Batum (@nicolas88batum) 30 septembre 2021

Selon Fox 11, Drame a été vu pour la dernière fois en train de ramasser du matériel au bureau administratif de l’équipe au centre-ville de Los Angeles. Les responsables ont déclaré que Drame s’était arrêté sur l’autoroute 10 près de la sortie de l’avenue La Brea parce que sa voiture ne fonctionnait pas. Peu de temps après que Drame s’est arrêté, une autre voiture a heurté son véhicule. Drame a été touché lors de l’accident et n’a pas survécu aux blessures qu’il a subies dans l’accident.

La sœur de Drame a annoncé la nouvelle de sa mort sur Twitter : “Je voulais remercier personnellement tous ceux qui ont aidé à trouver des informations sur le sort de mon frère, Assane Drame”, a-t-elle écrit. J’ai essayé de toucher autant de personnes que possible personnellement. Je suis désolé si c’est ainsi que vous le découvrez, mais malheureusement, Assane est décédé des suites d’un accident de voiture. » De plus en plus de personnes sur Twitter ont rendu hommage à Drame.

Un bref fil de certains de mes projets préférés sur lesquels j’ai travaillé jusqu’à présent cette saison; en commençant par ça. https://t.co/4swYk90sSZ – AD™️ (@DrameTV2) 8 mars 2021

“C’est navrant”, a écrit l’animateur de radio Arash Markazi. “Assane Dramé était un stagiaire en vidéo numérique pour les Clippers. Il est décédé des suites d’un accident de voiture lundi soir après une journée de travail médiatique. Le voici après que les Clippers ont inauguré leur nouvelle arène à Inglewood. Condoléances à ses amis et à sa famille. ”

Drame a travaillé pour le département des sports de son alma Matter Rowan Unversity, selon son site Web. Il a également été stagiaire à NBC Sports Philadephia et à l’émission WHYY-FM, You Oughta Know. Le site Web indique également que Drama est “passionné par le monde des médias numériques, la création de contenu et l’établissement de relations avec ceux avec qui il travaille. Plus précisément avec le sport, il a mis deux de ses passions en une et s’efforce d’apprendre, de s’améliorer et de créer aussi souvent qu’il le peut.”