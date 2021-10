Un membre du public de la BBC QT appelle au retour au port obligatoire du masque – « Continuez à le faire! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Fiona Bruce de la BBC a été rejointe à Stockport par la ministre conservatrice du Trésor Lucy Frazer, 49 ans, la secrétaire en chef fantôme du Labour Bridget Phillipson, 37 ans, le président de NatWest né à Blackley, Sir Howard Davies, 70 ans, l’économiste Miatta Fahnbulleh, 42 ans, et Dragons’ Jenny Campbell, entrepreneure de Den, 60 ans.

Le coronavirus a été l’un des nombreux sujets abordés lors du débat houleux de l’heure des questions.

À la suite des commentaires de Jacob Rees-Mogg sur le port de masques des députés conservateurs, les membres de l’auditoire de Stockport ont commenté le nombre de députés portant des couvre-visages aux Communes.

Le leader des Communes était l’un des seuls députés de la Chambre des communes à assister au discours sur le budget de Rishi Sunak à ne pas porter de masque facial.

M. Rees-Mogg a déclaré: « Ayant pris un – je peux lui assurer que j’en ai pris plus d’un au cours des semaines et des mois qui se sont écoulés – je suis négatif et donc je ne vais pas cracher Covid autour de cette chambre, parce que je avoir passé un test de flux latéral négatif.

Le secrétaire à la Santé avait précédemment fait remarquer que les personnes dans les zones animées devraient porter des masques, y compris les politiciens qui devraient donner l’exemple.

« Je pense que Jacob Rees-Mogg était vraiment en mauvaise forme », a déclaré un membre du public.

Il a poursuivi en accusant le leader de la Chambre des communes d’avoir agi « avec désinvolture » et a suggéré que ses commentaires pourraient entraîner une « confusion » avec le grand public.

Les membres du public ont également suggéré que la levée des règles sur le port du masque était une occasion manquée.

«Je souligne à nouveau que nous ne voyons rien dans les statistiques suggérant que nous devons actuellement le mettre en œuvre.

« En tant que gouvernement responsable, nous veillons à ce que nous soyons prêts à agir si cela devenait nécessaire. »

Fiona Bruce se rendra de Stockport à Eastleigh pour l’épisode de l’heure des questions de la semaine prochaine.