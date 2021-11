Un membre du public de la BBC QT critique le revirement de Boris Johnson contre Owen Paterson – « Le public en a marre » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le programme de la BBC, Heure des questions, est revenu jeudi pour un autre débat, avec cette semaine la présentatrice Fiona Bruce dirigeant l’émission depuis Eastleigh. Un membre de l’auditoire a posé une question au panel sur le scandale Owen Paterson à la suite de l’annonce que le Premier ministre avait abandonné sa tentative de le protéger des allégations de lobbying.

« Je pense que le public britannique en a marre que Boris Johnson pense qu’il peut sortir tous ses potes de ces choses », a déclaré le membre du public.

« Dans mon esprit, en tant que personne regardant les nouvelles aujourd’hui, ma lecture, mon récit pour cette histoire est que Boris Johnson a volé dans un jet privé jusqu’à Londres, est allé à une fête, est allé rencontrer ses amis et parmi ses amis se trouvaient des gens qui l’ont persuadé de se débarrasser d’Owen Paterson.

« Alors il a dit d’accord, ‘Je vais le faire’. »

M. Johnson est plongé dans la crise après son demi-tour après avoir retiré son soutien au député conservateur qui a maintenant été contraint de démissionner.

« Il avait 17 déclarations écrites qu’il pouvait prendre.

«Il s’agissait de références de personnages.

« C’est un peu comme avoir des témoins moraux qui diront ‘oui c’est peut-être un cambrioleur, mais pendant qu’il cambriolait votre maison, il a nourri le chat’.

« C’est un homme gentil, donc ça ne compte pas. Ce n’est pas vrai. »

Le panel de jeudi soir était composé du député conservateur Paul Scully, de la députée du Parti vert Caroline Lucas, de la députée travailliste Emily Thornberry, du journaliste Tim Stanley et de l’ancien PDG et militant Paul Polman.

Le député conservateur a déclaré qu’il démissionnerait dans un communiqué : « Je resterai un fonctionnaire mais en dehors du monde cruel de la politique.

« Les deux dernières années ont été un cauchemar indescriptible pour ma famille et moi. Mon intégrité, qui me tient à cœur, a été remise en question à plusieurs reprises et publiquement. »