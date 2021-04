Un membre invité de l’établissement Hoover déchire le fanatisme climatique “ irréaliste ” de Biden ⋆ .

Bjorn Lomborg, membre invité de l’établissement Hoover, a rejoint Fox Business pour discuter de son récent éditorial critiquant le programme éco-extrémiste du président Joe Biden.

L’éditorial de Lomborg a qualifié l’agenda de Biden d ‘«irréaliste» et d’ «invraisemblable». Lomborg a écrasé l’affirmation selon laquelle les politiques climatiques nous rendent «plus riches». Biden’s “propre [climate] Le sommet a montré la nécessité de se tordre les bras, ne serait-ce que pour faire promettre à quelques participants de nouvelles politiques coûteuses », a écrit Lomborg.

Lomborg a déclaré à l’animateur de Fox Business Larry Kudlow le 23 avril que Biden «promettait deux fois plus de réduction que ce que [former President Barack] Obama l’a fait. Il a poursuivi: «Ce ne sera pas seulement incroyablement difficile à faire – et comme vous l’avez mentionné, cela va causer beaucoup de difficultés de bien des manières différentes – cela va aussi coûter incroyablement cher.» Lomborg a estimé que le plan de 2 billions de dollars de Biden équivaut à dépenser «1 500 dollars par personne et par an pour le climat». Lomborg a noté que «les sondages montrent que les gens ne sont même pas disposés à dépenser 20 $, 24 $ pour cela. Cela le met en place pour ne pas fonctionner à long terme. ”

Lomborg a ensuite démantelé les fantasmes climatiques de licorne de Biden. «Vous n’allez pas résoudre le problème du réchauffement climatique en faisant simplement de grandes promesses que vous ne pouvez pas vous permettre et qui ne feront pas vraiment de différence. Vous allez le résoudre grâce à l’innovation », a déclaré Lomborg. “[I]Il est assez surprenant que nous ayons cette seule région du monde – le changement climatique – où vous pouvez simplement faire des promesses valant des milliers de milliards et ne pas faire une simple analyse coûts-avantages à ce sujet. »

De plus, Lomborg a accusé Biden d’essayer de faire peur aux Américains sur un mythe de «crise existentielle»: «Vous faites peur aux enfants et vous effrayez tout le monde en leur disant qu’il s’agit d’une crise existentielle. Non ce n’est pas. Le Groupe d’experts sur le climat de l’ONU ne nous dit pas qu’il s’agit d’une crise existentielle. »

Lomborg a souligné que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a estimé que si «nous ne faisons rien» d’ici les années 2070, «l’impact net» ne sera que l’équivalent de la perte de la population mondiale «de 0,2 et 2% de ses revenus». Lomborg a ajouté: “[B]y alors, bien sûr, nous serons 363 pour cent aussi riches que ce que nous sommes aujourd’hui. C’est la propre estimation de l’ONU. Ainsi, au lieu d’être 363% aussi riches, nous ne serons que 356% aussi riches. Ce n’est pas une crise existentielle.

Si tous les présidents des 70 prochaines années ont suivi Biden pour réduire les émissions, a noté Lomborg, “cela réduira les températures de manière triviale.” Lomborg a déclaré que la réduction ne serait qu’un «0,07 ° Fahrenheit dénué de sens. Et c’est à travers le modèle climatique de l’ONU. Donc, ça va être très dur. Cela va coûter très cher. Cela n’aura pratiquement aucun impact.

Lomborg a conclu: «[Y]Vous n’avez jamais résolu un problème de l’histoire en disant aux gens: «Pourriez-vous vivre avec moins? Vous parliez juste de ça. «Pourriez-vous s’il vous plaît – vous savez – célébrer votre 4 juillet d’une manière que vous détesteriez?»

