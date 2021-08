Un membre potentiel de l’« escouade » perd en Ohio ⋆ .

in

L’équipe d’Alexandria Ocasio-Cortez n’ajoutera pas de membre de l’Ohio cette année. Hier soir, lors d’une élection spéciale dans le 11e district du Congrès de l’Ohio, le démocrate de « l’establishment », Shontel Brown, a battu l’extrême gauche Nina Turner. La marge était d’environ sept points (51-44) lorsque AP a appelé la course pour Brown.

Turner est une figure de renommée nationale. Bernie Sanders est un fan, tout comme Ocasio-Cortez. En fait, Turner a servi de « principal substitut » de Sanders lors de ses élections présidentielles, selon Politico.

En tant que chouchou des « progressistes », Turner a réussi à lever 4,5 millions de dollars. Brown, que Hillary Clinton a soutenu, a levé environ 2 millions de dollars.

Pourtant, Brown a prévalu assez facilement.

Politico qualifie la défaite de Turner de « coup dur pour le mouvement progressiste ». Peut-être. Mais même sans renforts, ce mouvement semble capable de remuer le chien à Washington. La décision manifestement inconstitutionnelle de Joe Biden de prolonger le moratoire sur les expulsions en est un bon exemple.

Quelle différence y a-t-il vraiment entre un démocrate “de l’establishment” – soutenu non seulement par Hillary Clinton mais aussi par James Clyburn, Bennie Thompson et Marcia Fudge – et un “progressiste” soutenu par Bernie Sanders ?

C’est une question de point de vue, je suppose. D’où je suis assis, il n’y a pas beaucoup de différence fonctionnelle. Mais pour les progressistes, la différence est apparemment comme le jour et la nuit.

Ainsi, quelque chose appelé « Le Parti du peuple » a déclaré :

La perte malheureuse de Nina est une preuve supplémentaire que travailler avec les démocrates est une voie sans issue pour ceux qui cherchent à remettre en question le statu quo. Les démocrates dépenseront des millions de dollars (à un moment comme celui-ci !) et mettront tout en œuvre pour saper les candidats qui se battent pour le peuple. C’est le Parti démocrate. C’est ce qu’ils font et continueront de faire. La seule façon d’avancer est avec un nouveau parti majeur. Le parti corporatif actuellement au pouvoir, le duopole, continuera à ériger barrage après barrage pour empêcher le changement de se produire à l’intérieur. Que ce qui s’est passé ce soir soit le dernier clou dans le cercueil pour quiconque garde encore l’espoir que notre système bipartite actuel peut être une voie de changement. Cela ne peut pas être. Ce ne sera pas.

Allez, frères et sœurs ! Au diable les démocrates, ces chiens courants du capitalisme. Allez former ce nouveau parti.