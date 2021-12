Un mémo de l’US Air Force autorise l’utilisation de pronoms de genre dans les blocs de signature

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’US Air Force a autorisé l’utilisation de pronoms de genre dans les boîtes de signature électronique pour les communications au sein du département.

« Ce guide fournit une approbation pour l’utilisation de pronoms dans les blocs de signature électronique et développe la communication écrite en fournissant des modèles officiels publiés sur le site Web de publication électronique disponibles au téléchargement », indique la correspondance de l’Air Force datée du 9 décembre.

« L’utilisation de pronoms (il/lui, elle ou ils/eux) dans un bloc de signature d’e-mail est autorisée mais pas obligatoire », ajoute le mémo.

L’Air Force n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

Les campus universitaires et les lieux de travail à travers le pays ont adopté les pronoms « de genre neutre » dans le but d’être plus politiquement corrects lorsqu’ils s’adressent à des personnes qui ne souhaitent pas s’identifier à un seul genre ou qui souhaitent être identifiées par un genre différent de leur sexe biologique. sexe.

Le département d’État a été critiqué plus tôt cette année pour avoir célébré ouvertement la Journée internationale des pronoms compte tenu des défis auxquels il est confronté dans le monde.

« Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des pronoms, nous expliquons pourquoi de nombreuses personnes répertorient des pronoms sur leurs e-mails et leurs profils de réseaux sociaux », a tweeté le département.