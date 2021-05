Un mémo Walmart divulgué révèle les menaces concurrentielles d’Amazon, d’Instacart et de Target

Walmart est toujours le plus grand détaillant au monde, mais un mémo récent de l’entreprise met en évidence ses difficultés à surmonter des concurrents tels qu’Amazon, Instacart et Target. Le document fait également allusion aux défis auxquels le nouveau service d’abonnement de la société Walmart + est confronté pour fidéliser de nouveaux membres.

Le document de 100 pages de février, qui a été consulté par Recode, a été créé pour les agences de publicité que Walmart a invitées à concourir pour gérer la planification et l’achat d’emplacements publicitaires pour le géant de la vente au détail. Le mémo fait plusieurs évaluations brutales de la bataille difficile que doit affronter Walmart pour conserver sa position autrefois dominante sur le marché de la vente au détail, y compris dans le secteur de l’épicerie aux États-Unis, où la société est depuis longtemps n ° 1 des ventes.

«L’épicerie, moteur de croissance de l’entreprise, perd rapidement des parts», peut-on lire sur une diapositive. «Plus que jamais, l’acheteur Walmart[s] choisissent la concurrence », poursuit la diapositive, aux côtés des logos de concurrents comme Publix, Target et Albertsons, ainsi que des statistiques montrant l’augmentation du trafic client dans ces chaînes et une baisse chez Walmart.

«Walmart n’est pas le premier et le préféré», indique une autre diapositive sur le secteur de l’épicerie. “Doit augmenter la qualité de l’assortiment + la valeur!”

Même sur le marché de l’épicerie en ligne, où Walmart occupe la première place grâce en grande partie à son populaire service de ramassage en bordure de rue dans ses supercentres, le mémo rapporte que la société tient à peine la position de leader. La société de livraison Instacart a gagné en popularité aux dépens de Walmart au début de la pandémie, lorsque la chaîne de vente au détail ne pouvait pas suivre la ruée vers la demande des clients, indique le mémo, et est considérée sur un graphique ci-joint comme étant presque à égalité avec le géant de la vente au détail pour le haut. position sur le marché américain de l’épicerie en ligne.

La porte-parole de Walmart, Molly Blakeman, a refusé de commenter la note de service et son contenu.

Alors que les dirigeants du géant de la vente au détail de 400 milliards de dollars sont connus pour être autocritiques en interne, le mémo est remarquable dans le tableau sombre qu’il dépeint de la façon dont les concurrents réduisent les forces de Walmart et les défis auxquels l’entreprise est confrontée pour essayer de construire une entreprise viable. alternative à Amazon Prime. Walmart a en effet profité de la pandémie, avec une augmentation des revenus et des bénéfices au cours du dernier exercice de la société et une hausse des ventes en ligne de près de 80%. Mais de nombreux concurrents de Walmart en ont également profité, d’Amazon et Instacart à Target et aux chaînes d’épicerie régionales comme le géant texan HEB – et la note de service le précise.

L’un des nouveaux paris les plus importants de Walmart est Walmart +, un service d’abonnement dont Recode a fait rapport pour la première fois et qui a été lancé en septembre à 98 $ par an ou 12,95 $ par mois. Le principal avantage du service est la livraison illimitée de produits d’épicerie et d’autres marchandises générales des magasins Walmart qui, pour les commandes de plus de 35 $, seront livrées dès le même jour. Le service offre également la livraison le lendemain sur certains articles de Walmart.com, des rabais sur le carburant dans les stations-service Walmart et celles des partenaires, ainsi que l’accès à la technologie «Scan & Go», qui permet aux acheteurs d’utiliser des smartphones pour numériser et acheter des produits dans les magasins Walmart.

Le mémo Walmart de février indique que la société constate des améliorations en ce qui concerne le pourcentage de membres qui renouvellent leur adhésion lorsque leur adhésion expire. Mais Walmart affirme que le service doit encore améliorer les taux de renouvellement, ainsi que le taux de conversion des participants à l’essai gratuit en membres payants et le nombre de membres qui achètent des marchandises générales en plus des produits d’épicerie à faible profit.

Une source proche de Walmart + a déclaré à Recode que la rétention des membres a en effet été un problème pour le nouveau service d’abonnement au cours de sa courte existence et que la rétention est la plus forte parmi les membres qui utilisent l’avantage de réduction sur l’essence du programme. Walmart + a encore moins d’un an, cependant, et le mémo indique que la société ajoutera plus d’avantages au service en 2021 et pourrait offrir des essais gratuits plus longs ainsi que des abonnements à prix réduit. Avant le lancement de Walmart +, Recode a signalé que le détaillant avait envisagé d’autres avantages tels que en tant que carte de crédit de marque, disponibilité précoce sur les offres de produits et accès des membres au service de vidéo en streaming populaire d’une autre entreprise. Walmart a ressenti une pression pour créer son propre programme d’adhésion et de fidélité en partie parce que plus de la moitié des familles les plus dépensières de Walmart ont également des abonnements Amazon Prime, a rapporté Recode en 2020.

Amazon, bien sûr, n’est pas la seule menace mentionnée. Le mémo révèle également une diminution de l’avance pour Walmart par rapport à Instacart, la société d’épicerie en ligne dont les sous-traitants achètent des commandes dans les chaînes d’épiceries partenaires et les livrent aux portes des clients le même jour. Un graphique ci-joint montre que Walmart détenait près de 40% du marché de l’épicerie de ramassage et de livraison en ligne avant la pandémie, contre seulement environ 20% pour Instacart. Mais le graphique montre que la part de Walmart a chuté à 31% en février de cette année, et Instacart mordille sur ses talons avec environ 30% de part (Amazon est répertorié comme un concurrent de l’épicerie en ligne sur la diapositive, mais sa part de marché n’est pas représentée sur le graphique. .) Walmart déclare dans la note qu’il espère maintenir sa position de n ° 1, en partie, en investissant dans des innovations telles que les livraisons par drone et la création de mini-entrepôts attachés aux magasins qui peuvent répondre plus rapidement aux commandes en ligne.

En outre, la note indique qu’Amazon et Target ont gagné une plus grande partie des dépenses de l’acheteur moyen de Walmart dans les catégories de marchandises générales pendant la pandémie. Parmi un ensemble de concurrents comprenant Amazon, JC Penney, Target et plusieurs autres détaillants, le document montre que Walmart et Walmart.com affichent certains des scores de satisfaction les plus bas des acheteurs pour la qualité et la sélection dans la catégorie des vêtements. Pourtant, une mission de l’entreprise est de «faire de Walmart une destination de vêtements crédible», indique le document.

Malgré tous les obstacles et la concurrence sur de nombreux fronts, Walmart est aujourd’hui évalué à 20 milliards de dollars de plus qu’il y a un an. Mais à mesure que la pandémie s’atténue aux États-Unis, Walmart semble bien conscient que la croissance continue n’est pas garantie – et que sa réponse à l’éventail de menaces concurrentielles auxquelles elle est maintenant confrontée déterminera son avenir.