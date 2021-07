Un Mercadona différent a été trouvé à Cordoue, et il réussit dans les réseaux sociaux | Vie

in

La découverte d’un Mercadona à la façade rouge a un grand retentissement sur les réseaux sociaux et beaucoup ont douté qu’il s’agisse d’un montage.

Sûrement quand vous imaginez un Mercadona l’image d’un façade grise avec lettres vertes et logo en chaîne. En général, ils se ressemblent tous, presque trop pour que vous puissiez les distinguer où que vous alliez, mais sur les réseaux sociaux il a été possible d’en trouver un qui réussit.

Le Mercadona qui a tant attiré l’attention a le façade rouge et lettres marron. Ce changement est quelque chose d’inhabituel et la première fois qu’il est trouvé, étant donné l’ampleur qu’il a. Mais ce n’est pas une copie d’un autre pays ou une mauvaise imitation, plutôt C’est réel et c’est à Cordoue.

Si vous voulez connaître le Mercadona rouge, il est situé sur l’Avenida de la Arruzafa, numéro 27, dans le quartier El Brillante de Cordoue. Et malgré ce qu’il peut apparaître sur la photo, Il n’est pas plus petit que les autres, ce n’est qu’une question de point de vue. C’est un Mercadona de taille normale, seule la couleur de la façade change.

Nous savons bien par des occasions précédentes que tout ce qui concerne Mercadona suscite beaucoup d’intérêt, mais parfois cela fait aussi débat, comme lorsqu’il a été question sur Twitter de l’existence de supermarchés Mercadona à plusieurs étages, ce qui arrive vraiment, ce n’est pas un canular ou quelque chose de similaire.

Le fait est que cette Mercadona à la façade rouge existe et que la raison du changement n’est pas encore connue. Dans le Diario de Córdoba, il est rapporté qu’il s’appelle le “Shiny Mercadona” en référence aux variantes du Pokémon qui ont une couleur différente ou spéciale. Au moins, cette fois, il a trouvé la bonne humeur au lieu du débat.

Bref, une anecdote amusante qui fait bien office de curiosité estivale et dont la viralité surprendra sûrement les habitués de ce Mercadona. La grande question que nous nous posons est de savoir si cela aurait eu un tel impact si nous avions trouvé un changement similaire dans un supermarché d’une autre chaîne.