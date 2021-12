un métaverse de jeux NFT simples

ELEF World est un métaverse de jeux NFT avec des mécanismes de jeu simples. Permet aux joueurs de gagner des récompenses LF qui peuvent être échangées à tout moment contre un jeton ELEF. ELEF World développera 10 jeux avec un jeton universel qui est ELEF. Cela permettra aux investisseurs de réaliser des bénéfices considérables en achetant et en échangeant des personnages NFT dans le jeu, en minant, en cultivant, en combattant des ennemis et des boss pour gagner du LF, en jouant au mode de jeu PVP pour gagner un jackpot hebdomadaire, et plus encore. L’expérience du jeu n’est pas requise pour jouer à ce jeu car il est très simple pour quiconque d’investir et de s’amuser.

ELEF World est unique car c’est le premier projet à intégrer 10 jeux utilisant 1 jeton. Cela permet à tout le monde d’interagir avec différents jeux sans se soucier de payer trop de frais d’essence pour jouer à d’autres jeux. Cela se transforme également en un profit plus élevé.

Nous avons créé le projet ELEF World par frustration face à la pandémie et par expérience avec d’autres jeux NFT. Tous ont subi des pertes financières sous une forme ou une autre en raison de cette pandémie. Comme nous, les gens ont perdu le moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Obtenir un emploi stable à l’abri du virus est une préoccupation majeure. Nous avons tendance à penser à l’impact si l’un de nous ramène le virus à la maison et infecte nos proches. Nous avons également connu d’autres jeux NFT qui sont très stressants et entraînent la plupart du temps une perte d’argent supplémentaire plutôt que de profit. Il y a eu des jeux qui promettaient un bel avenir mais qui en quelques mois se sont terminés par un « tapis de tirage ».

Nous comprenons ces situations et avec un groupe de personnes talentueuses et expérimentées, nous avons décidé de prendre les choses en main et de créer ce métaverse crypto. Notre objectif n’est pas de maximiser les profits, mais de nous assurer que tout le monde expérimente, apprécie et gagne avec les jeux que nous développons.

