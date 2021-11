Un métaverse SHIB transformera-t-il la crypto Shiba Inu ?

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) poursuit son ascension régulière à l’approche de la fin de 2021. Le jumpstart altcoin accueille un essaim massif d’investisseurs en crypto qui pensent que le jeton est la prochaine grande innovation de la technologie blockchain. Son audience croissante, ses gains monolithiques et son écosystème robuste font un nom pour le token. Maintenant, cela fait passer les choses au niveau supérieur avec une nouvelle annonce qui fait basculer le bateau crypto. Un métaverse SHIB peut-il régir 2022 ?

Source : Shutterstock

Le système Shiba Inu s’est considérablement développé tout au long de cette année. Les développeurs ont implémenté ShibaSwap, l’échange décentralisé (DEX) de SHIB. Il a également vu le lancement de OS (CCC :BONE-USD), le jeton de gouvernance du protocole. En cours de route, il s’est inscrit sur de nombreuses bourses, a grimpé de centaines de points de pourcentage et a vu plus d’un demi-million de personnes demander un Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) référencement. Désormais, le lancement de Shiba Games reprend la feuille de route de Shiba Inu.

Les développeurs du protocole SHIB se tournent vers l’avenir de la blockchain. Et, ils voient la voie à suivre comme douloureusement claire. Avec le regain d’intérêt pour les jetons non fongibles (NFT) et le métaverse, la communauté demande un moyen d’immerger Shiba Inu dans ces deux niches industrielles. La réponse est le lancement de Shiba Games, un studio de jeux fondé par les développeurs de SHIB et déterminé à publier une suite de produits centrés sur la race de chien préférée de la communauté.

La figure de proue pseudonyme de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, a détaillé le lancement de Shiba Games ce week-end sur son blog personnel. Dans cet article, Kusama a fait une annonce explosive à propos d’un métaverse SHIB et d’une multitude de jeux. Cette annonce intervient comme une paire d’accords de partenariat majeurs.

L’annonce du métaverse de SHIB précède de gros gains

Le seul accord qui a été annoncé en détail est la nomination de William Volk en tant que concepteur principal du premier opus de Shiba Games. Volk, un développeur de jeux réputé, a beaucoup travaillé dans le passé avec des gens comme Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI), un studio de jeu triple A derrière des titres comme Call of Duty et World of Warcraft. Volk sera, pour l’instant du moins, le visage du studio de jeux au fur et à mesure qu’il prend ses marques. Le premier titre devrait être un titre NFT à jouer pour les appareils mobiles ; cela correspond à l’histoire de Volk en tant que développeur mobile.

De plus, Kusama a annoncé que l’équipe de développement était en train de conclure un accord de partenariat avec un autre studio de développement de jeux triple A pour aider à développer davantage un titre phare. Pour l’instant, Kusama ne révèle pas de quel studio il s’agit; ils disent que l’accord n’est pas encore finalisé et qu’un accord de non-divulgation est en place entre-temps.

Le jeu n’est qu’une étape dans un mouvement massif du protocole vers un métaverse SHIB. Le métaverse sera Shiba Inus face à une industrie en plein essor, et il aura son siège sur Shibarium, la solution de mise à l’échelle de la couche 2 du protocole. Assurément, cette paire d’annonces jouera un rôle majeur dans le démarrage de ce métavers, quelle que soit la forme qu’il prendra.

En attendant, les valeurs SHIB sont en hausse. Le jeton gagne 11% à mesure que l’après-midi avance. Le volume des transactions augmente également largement, avec un gain de 74% par rapport au volume d’hier.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.