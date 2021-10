Un météorologue devient viral après une réaction en direct à la colère de Texas A&M contre l’Alabama

Un météorologue qui travaille au WQAD à Moline, dans l’Illinois, est devenu viral ce week-end après s’être enthousiasmé par la victoire de Texas A&M sur l’Alabama samedi soir.

Actualités 8’s Effrage Davis a été largement distraite par le match de football universitaire à College Station, au Texas, lors de ses prévisions météorologiques du week-end. Davis a noté son enthousiasme avant de livrer ses prévisions alors que le match était encore à égalité. Elle a partagé un extrait de sa réaction sur Twitter, ajoutant la légende: « Il devrait y avoir une règle selon laquelle vous ne prévoyez pas lors d’un match à égalité entre TAMU et BAMA au 4e trimestre, pouvez-vous dire quand nous avons gagné? »

(Crédit : capture d’écran WQAD)



À un moment donné, elle a brièvement cessé de donner le bulletin météo parce qu’elle était obsédée par le score.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, Davis a déclaré au public : « Nous sommes à égalité en ce moment. C’est 38-38. Nous avons le ballon. Il reste 1h26. Nous avons juste besoin de manger le temps et d’entrer dans la plage des paniers, de frapper un panier et ensuite nous gagnerions. Ce serait la première fois que nous battions l’Alabama depuis Johnny Manziel. «

Regardez le moment ci-dessous.

Son tweet compte plus de 20 000 likes et des centaines de retweets.

Le compte Twitter officiel de Texas A&M a commenté : « On dirait que vous avez vos priorités en ordre. Jouez-les, Effrage ! » l’école a répondu.

« Aime ça. J’aimerais vous faire venir pour le jeu la prochaine fois. Améliorez encore plus Kyle Field ! a commenté un fan.

« Pas un fan de A&M, mais j’adore voir la passion en tant que fan de CFB. Être un vrai fan inconditionnel de longue date a des hauts et des bas. Il faut passer par les bas pour VRAIMENT apprécier les hauts. Venant d’un fan de Clemson… croyez-moi, lol. Félicitations à A&M ! a écrit un autre utilisateur de Twitter.

« C’est tellement bien », a déclaré l’utilisateur de Twitter @CoachMcElGainz. « Mon jeune fils veut devenir météorologue et veut aller à Texas A&M. Il a vraiment adoré ce clip.

Plusieurs médias nationaux ont rendu compte de la fierté Aggie de Davis, notamment AL.com, The Spun de Sports Illustrated et Saturday Down South.

Le botteur Texas A&M Seth Small le placement a scellé leur victoire sur l’Alabama samedi, 41-38. Sa famille a été vue en train de célébrer dans une vidéo après son coup de pied gagnant. Regardez le moment via le clip Twitter ci-dessous.

Sports Illustrated a partagé des images du moment sur Twitter, et un utilisateur a commenté : « Je suis un fan de Bama. Mais quand vous voyez cela se produire avec une famille et que leur fils donne un coup de pied au FG gagnant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir bien pour eux. C’est le football universitaire. Ils n’étaient pas classés. J’ai sorti le géant. C’est bon pour le football universitaire. Même si je serai de retour avec.

Un autre a déclaré: «Une vie d’entraînement et de jeux joués dans votre esprit pendant des années et des années se transforme en * un moment brillant * – la joie ou l’échec. Aimer! Aimez tous les jeux dans tous les sports! C’est la vie à son meilleur !

Un troisième utilisateur a noté que la réaction de la femme de Small dans la vidéo était « un peu dramatique ».

