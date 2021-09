Un microscope à billes de lumière révélera le cerveau profond

16/09/2021 à 18:03 CEST

Une nouvelle technique de microscopie développée par des chercheurs de l’Université Rockefeller, aux États-Unis, révèle l’activité d’un million de neurones dans le cerveau d’un rongeur : l’avancée permettra de capturer des images détaillées de l’activité d’un grand nombre de neurones à différentes profondeurs. du cerveau, à grande vitesse et avec une clarté sans précédent.

Capturez le complexités de l’activité cérébrale Cela nécessite des instruments qui offrent une résolution de qualité, différentes échelles d’affichage et une vitesse d’obtention des images. Ceci est essentiel pour visualiser des millions de neurones avec une résolution précise lorsqu’ils se connectent et forment des synapses, à partir de coins éloignés du cortex cérébral et en une fraction de seconde.

Maintenant le microscopie à billes lumineuses (LBM) semble atteindre cet objectif, offrant une solution créative et repoussant les limites de la vitesse d’imagerie au maximum. Selon un communiqué de presse, cela est réalisé en éliminant le « temps mort & rdquor ; entre les impulsions laser séquentielles lorsque la neuroactivité n’est pas enregistrée, tout en éliminant le besoin de balayage.

Une nouvelle étude publiée récemment dans la revue Nature Methods a réussi à démontrer la puissance de cette innovation technologique : les scientifiques ont pu obtenir des images en temps réel d’une qualité incroyable de l’activité quasi simultanée de un million de neurones dans un cerveau de souris. Avec quelques adaptations, la technique pourrait bientôt être utilisée dans le cerveau humain.

Un saut de qualité

Pour les spécialistes, la microscopie à billes lumineuses permettra d’étudier les questions biologiques d’une manière qui n’était pas possible jusqu’à présent. En plus de capturer l’activité des neurones dans des régions cérébrales largement séparées et à grande vitesse, la technologie fournit un résolution de cellule unique: il sera possible d’analyser à la fois et de manière très détaillée la nature du réseau densément interconnecté du cerveau et l’activité individuelle de chaque neurone.

A l’heure actuelle, le microscopie à balayage à deux photons combiné à l’utilisation de étiquettes fluorescentes a permis d’obtenir des images de qualité de l’activité des neurones, même au sein des tissus cérébraux les moins transparents. Mais cette technologie a ses limites.

Principalement, avec cette technologie, il est difficile de capturer l’activité neuronale dans de larges bandes du cerveau sans sacrifier la résolution ou la vitesse. Cependant, pour travailler sur certaines pathologies ou phénomènes, il est indispensable d’enregistrer des interactions simultanées entre les régions sensorielles, motrices et visuelles du cerveau.

Des impulsions plus petites pour révéler le cerveau profond

C’est à ce stade que la microscopie à billes lumineuses réalise une percée, car elle est capable de diviser une impulsion lumineuse en 30 sous-impulsions plus petites. Parce que ces minuscules impulsions plongent dans 30 profondeurs différentes du cerveau, elles induisent la même quantité de fluorescence à chaque profondeur ou emplacement.

Le résultat est l’obtention d’images multiples de l’activité neuronale dans des régions distinctes du cerveau, sans compromettre la qualité de visualisation ou la vitesse de capture. En d’autres termes, vous obtenez un “Carte agrandie” du cerveau qui permet d’accéder aux régions profondes et de pouvoir “zoomer” sur l’activité de chaque neurone.

Les chercheurs ont conclu que bien qu’il existe des problèmes neurobiologiques qui peuvent être résolus à l’aide du microscope à deux photons standard, la microscopie à billes lumineuses représente un pas en avant qui permettra de résoudre les problèmes que les méthodes existantes ne parviennent pas à couvrir. Grâce à cela, les mystères inhérents cerveau profond peut commencer à être révélé sous peu.

Référence

Enregistrement volumétrique à grande vitesse et à l’échelle du cortex de la neuroactivité à une résolution cellulaire en utilisant la microscopie à billes lumineuses. Demas, J., Manley, J., Tejera, F. et al. Méthodes naturelles (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41592-021-01239-8

photo: la neuroactivité d’un million de neurones dans un cerveau de souris, avec une résolution sans précédent. Crédit : Alipasha Vaziri.