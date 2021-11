Un migrant force l’avion à atterrir en faisant semblant de coma diabétique alors que 20 passagers s’échappent

L’atterrissage d’urgence a provoqué le chaos à l’aéroport de Palma car 40 vols ont dû être retardés (Photo : EPA/CATI CLADERA)

Une chasse à l’homme a été lancée à Majorque après que plus de 20 migrants se soient échappés d’un avion alors que leur complice aurait simulé une urgence médicale.

L’avion à destination d’Instanbul en provenance de Casablanca a été dérouté vers l’aéroport de Palma hier soir après qu’un des passagers semblait souffrir d’un coma diabétique.

Alors que les ambulanciers paramédicaux montaient à bord, un groupe de migrants marocains s’est échappé par une porte ouverte, traversant la piste et disparaissant dans la nuit.

L’homme accusé d’avoir simulé un coma diabétique a déclaré aux médecins qu’il allait bien lorsqu’il est arrivé à l’hôpital Son Llatzer de l’île espagnole.

Des rapports locaux ont déclaré hier soir que le « faux patient » au centre du drame, qui aurait dans la vingtaine ou la trentaine, a demandé l’asile politique.

Un compagnon autorisé à voyager avec lui au centre médical s’est enfui ce matin, ayant disparu peu après leur arrivée.

Jusqu’à présent, la police a réussi à intercepter 11 personnes et des sources affirment qu’elles recherchent 12 autres disparus du vol.

On pense que l’avion d’Air Maroc au sol était exploité par Air Arabic Maroc (Photo: EPA)



Deux gardes civils espagnols à l’aéroport de Palma de Majorque recherchent des évadés sur les pistes (Photo: EPA)

Les enquêteurs traitent l’incident, considéré comme une première dans l’histoire de l’aviation, comme un coup d’État bien orchestré et ingénieux.

Des sources bien placées ont déclaré que les passagers qui ont fui l’avion se sont massés sur une porte de sortie alors que les intervenants médicaux sont arrivés pour soigner l’homme «malade» et se sont enfuis.

Initialement, on pensait que l’avion appartenait à Air Maroc, mais a été identifié localement ce matin comme un avion exploité par Air Arabic Maroc.

L’évasion a entraîné la suspension de toutes les opérations de l’aéroport pendant près de quatre heures, l’autorité aéroportuaire espagnole Aena confirmant que les activités avaient repris dans un tweet juste avant minuit.

Il a indiqué ce matin que 13 vols devant atterrir à Palma avaient été détournés – cinq vers Barcelone, quatre vers Ibiza, deux vers Minorque, un vers Madrid Barajas et un autre vers Valence.

Plusieurs migrants se sont enfuis d’une porte ouverte de l’avion, ont traversé la piste et ont disparu dans la nuit (Photo: Splashnews)



L’homme soupçonné d’avoir simulé un incident médical aurait demandé l’asile politique à l’hôpital (Photo: EPA)

Une quarantaine de vols entrants et sortants, dont plusieurs vols internationaux, auraient été retardés.

La police nationale et la garde civile, les deux forces de police nationales espagnoles, sont impliquées dans la traque des fuyards.

Majorque est de plus en plus une destination clé pour les passeurs qui aident les migrants illégaux à atteindre l’île par bateau depuis des endroits comme l’Algérie.

Les Marocains ont tendance à privilégier la route des Canaries et le détroit de Gibraltar pour effectuer la traversée maritime dangereuse depuis leur patrie.

En décembre 2017, la police a arrêté un OAP marocain après l’avoir découvert en train d’essayer de faire passer clandestinement un garçon de 12 ans en Espagne recroquevillé dans le tableau de bord de sa voiture.

Les agents ont découvert le jeune – vraisemblablement originaire de Guinée, en Afrique de l’Ouest – caché en position fœtale dans un short sale après avoir détecté son rythme cardiaque à l’aide d’une machine spéciale.

Plus: Nouvelles de la criminalité



Un officier a confirmé que l’écolier avait été fourré dans le petit espace entre le moteur et le passager de la BMW.

C’était après avoir atteint le tableau de bord avec sa main à un poste de contrôle à la frontière entre le Maroc et l’enclave nord-africaine de Melilla en Espagne.

Il a été déchiré et l’enfant s’est avéré désorienté et souffrait de difficultés respiratoires et d’engourdissements dans ses membres en raison de la position dans laquelle il se trouvait – nécessitant une assistance médicale.

En mai 2015, des fonctionnaires au poste frontière entre le Maroc et l’autre enclave nord-africaine de Ceuta en Espagne ont trouvé un garçon de huit ans dans une valise traîné par une jeune femme marocaine.

Son père, Ali Ouattara, qui était déjà en Espagne et avait payé pour essayer de faire traverser la frontière au petit Adou, a ensuite été condamné à une amende et à une peine de trois mois de prison avec sursis par un tribunal de Cadix.

Lors de son procès, il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune idée que son fils allait être mis dans une valise et pensait qu’il entrerait illégalement en Espagne en voiture.

