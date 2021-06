un milieu de gamme qui aspire au plus haut

27/06/2021 à 14:14 CEST

Parfois les étoiles s’alignent et des entreprises engagées à apporter la meilleure qualité et les meilleures fonctionnalités au milieu de gamme émergent, ce qui fait de ces terminaux de véritables poids lourds pour les personnes qui ne veulent pas dépenser trop d’argent pour un smartphone. Aujourd’hui, nous parlons de l’un d’eux, le OnePlus Nord CE, un terminal à prendre en compte et que l’on peut trouver dans une gamme de prix qui n’a pas grand-chose à voir avec le potentiel qu’il garde à l’intérieur.

Nous pouvons acquérir le OnePlus Nord CE à un prix compris entre 299 et 399 euros en noir (encre fusain), bleu (blue void) et argent (rayon argenté). Les trois couleurs sont disponibles sur la page officielle OnePlus.

FICHE TECHNIQUE

Écran : 6,43 pouces Fluid AMOLED, résolution FullHD+, taux de rafraîchissement 90 Hz Dimensions : 159,2 × 73,5 × 7,9 millimètres Poids : 170 grammes Processeur : Snapdragon 750 5G Kyro 570 CPU et Adreno 619 GPU RAM : À choisir entre 6 Go, 8 Go et 12 Go. La version 6 Go n’est disponible qu’en noir Appareils photo : Arrière : Appareil photo arrière principal de 64 MP avec ouverture f/1,79. Grand angle de 119 degrés. Monochromatique 2MP et ouverture f/2.4.Avant : 16 MPBatteries : 4500mAh avec charge rapideLogiciel : Android 11 avec la propre couche de personnalisation de la marque appelée Oxygen OS 11.

UN DESIGN MINIMALISTE ET INCROYABLEMENT LÉGER

Je viens d’un téléphone assez gros, donc le temps que j’ai testé ce terminal j’ai pris un une grande surprise en le tenant dans vos mains. Au moment où je l’ai sorti de la boîte et vu à quel point il était léger, j’ai été surpris et je savais déjà que ma relation avec le terminal allait être assez positive.

Nous analysons OnePlus Nord CE

| SPORT.es

Nous analysons OnePlus Nord CE

| SPORT.es

Les couleurs dans lesquelles il se décline offrent un dégradé au fur et à mesure que la lumière les frappe. Je ne sais pas si la version noire est conforme à cela, mais la version le vide bleu émet un dégradé très agréable et coloré, ce qui le rend vraiment attrayant à regarder. Même ainsi, c’est quelque chose que nous savons déjà et qui n’est pas très apprécié, car La première chose à faire avec un téléphone portable est de le couvrir.

À l’arrière, outre le style coloré, il comporte également les trois caméras arrière. Il intègre en théorie un système pour éviter que les empreintes digitales ne soient très marquées sur le terminal. J’ai beaucoup de graisse sur les mains, donc je ne suis pas un bon exemple pour le prouver, mais dans mon cas les empreintes – bien qu’assez atténuées – ont été marquées comme dans n’importe quel téléphone. S’il est vrai qu’avec le matériel qu’il utilise, ils ne sont pas aussi exagérés que dans d’autres terminaux.

Sinon le téléphone comprend une prise audio 3,5 mm, quelque chose que j’aime et j’ai toujours été attristé qu’il ait été perdu sur les téléphones actuels. C’est donc un geste d’applaudissement. Sur les côtés on retrouve le bouton de volume sur le côté gauche et le verrouillage de l’écran sur la droite. La caméra frontale est crantée et se trouve dans le coin supérieur gauche de l’écran. Les haut-parleurs sont en bas et les capteurs sont répartis entre le haut et le bas du terminal.

Nous analysons le nouveau OnePlus Nord 9 CE

| OnePlus

UN ÉCRAN INCROYABLE

Le panneau que ce OnePlus Nord CE monte n’est pas incurvé, et il n’en a pas besoin. L’écran offre une qualité incroyable et donne une sensation d’infini grâce à sa résolution FullHD+ et HDR10, qui permet aux couleurs d’être plus fortes et avec une sensation plus vive. Evidemment, on peut calibrer les couleurs comme on veut pour pouvoir profiter de l’expérience comme on l’aime.

Dans tous les cas, l’écran répond parfaitement et dispose d’un fluidité incroyable grâce à son 90Hz. C’est peut-être l’un des points forts du téléphone, car il est vraiment intéressant de voir les choses à travers.

Son 2400×1080 permet une résolution suffisante pour profiter du contenu multimédia, quelque chose qui avec son 90Hz ravira tous les joueurs. Après tout, le chipset graphique Adreno 619 a été expressément programmé pour permettre d’excellentes performances dans les jeux vidéo. Par conséquent, ce téléphone est postulé comme une option qui devrait être prise en compte par tous les utilisateurs qui cherchent à jouer à des jeux vidéo.

Votre SnapDragon 750 5G, à part permettre la connectivité aux réseaux haut débit il promet également qu’aucun jeu ou application ne sera bloqué. De plus, il consomme très peu de batterie, c’est donc un terminal vraiment intéressant pour ceux qui font un usage intensif du téléphone pour jouer.

Bref, nous sommes face à un terminal qui répond aux exigences de la plupart des joueurs. Mais aussi, n’oubliez pas que son prix raisonnable (à partir de 299 €) le rend abordable et qu’on n’a pas besoin d’un téléphone haut de gamme pour profiter du meilleur contenu multimédia.

Nous analysons le nouveau OnePlus Nord 9 CE

| OnePlus

UN APPAREIL PHOTO CONFORME

Je dois avouer que je ne suis pas un expert en photographie. Au contraire, c’est quelque chose dans lequel je suis assez mauvais. Je suis cette personne qui ne se rend pas compte qu’il met tout le doigt sur l’objectif et qu’en vacances avec sa compagne a détruit toutes les photographies grâce à ce petit détail.

Bref, même si je ne suis pas la personne la plus fiable pour parler de ces sujets, le la caméra répond parfaitement. C’est peut-être l’aspect le plus milieu de gamme de l’ensemble, mais cela fonctionne bien pour ce qui est généralement fait avec un appareil photo pour téléphone portable : selfies, photographies de couchers de soleil intenses pour les télécharger sur Instagram et rien d’autre.

BATTERIE ÉTERNELLE

Le SnapDragon 750 est l’un des processeurs les plus équilibrés en termes de consommation d’énergie. Cela rend le OnePlus Nord CE devient un téléphone avec une très longue autonomie. Si on en fait une gestion intelligente, ça peut durer plus d’un jour. Quelque chose qui n’est généralement pas courant dans les téléphones mobiles d’aujourd’hui. C’est peut-être l’un des points les plus intéressants du terminal et celui qui m’a le plus convaincu lors de la revue.

De plus, il comprend Waarp Charge 30T. Cela nous garantit que Nous ne serons jamais à court de batterie car sa charge passe de 10 à 50% en 16 minutes incroyables.

OnePlus Nord CE 5G

| OnePlus

UN SON CONFORME

Le son du terminal sonne bien mais reste à sa portée. Il n’a que quelques haut-parleurs, ce qui rend le son un peu plat. Même comme ça, correspond aux attentes et vous permet de profiter du terminal sans aucun problème.

Le fait qu’il comprend un port jack 3,5 mm en fait un atout supplémentaire très intéressant si on utilise un casque de studio permettant d’améliorer incroyablement la qualité du son.

CONCLUSIONS

OnePlus Nord CE est un téléphone qui répond absolument à tout ce que vous attendez de lui. Il a une grande efficacité énergétique, un bon appareil photo et une batterie pour arrêter un train. De plus, son écran est incroyable. Si vous envisagez de vous procurer un terminal milieu de gamme avec des spécifications haut de gamme, c’est votre téléphone.

Nous pouvons acquérir le OnePlus Nord CE à un prix compris entre 299 et 399 euros en noir (encre fusain), bleu (blue void) et argent (rayon argenté). Les trois couleurs sont disponibles sur la page officielle OnePlus.