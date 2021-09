Un milieu de terrain bouleversé à l’horizon pour le Bayern Munich ?

in

Le trio de milieu de terrain central du Bayern Munich composé de Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Marcel Sabitzer est l’un des trios les plus talentueux et polyvalents de tout le football.

Après ces joueurs vedettes, cependant, il y a beaucoup de points d’interrogation pour le Bayern Munich.

Corentin Tolisso semble destiné à partir pendant la fenêtre de transfert d’hiver alors que les Bavarois se démènent pour obtenir même 10 cents par dollar pour le Français ces jours-ci. Le club pourrait le laisser partir avec un transfert gratuit l’été prochain, mais pour être franc, l’équipe n’a pas vraiment beaucoup de Tolisso disponible cette saison et est déjà habituée à planifier sans lui. Autant il pourrait être un bon élément de profondeur dans une équipe qui semble prête à se battre pour un triplé, il pourrait être sage de le décharger en janvier.

Lorsqu’il est en bonne santé, Tolisso donne au moins à Julian Nagelsmann la confiance d’avoir un solide renfort pour ses trois premiers. Michael Cuisance et Marc Roca n’ont pas laissé la même impression à leur nouveau patron.

Nagelsmann a essentiellement déclaré que les deux joueurs étaient bons, mais pas assez bons pour faire partie de l’alignement du jour du match. Pour deux joueurs autrefois très vantés, cette nouvelle devait piquer.

On peut probablement supposer que si l’un ou l’autre des joueurs tire un intérêt même tertiaire d’un autre club, les Bavarois seraient prêts à parler.

L’incertitude de savoir qui fournit la profondeur, ne s’arrête pas là, cependant.

Taylor Booth semble avoir attiré l’attention de Nagelsmann et a gagné le droit de s’entraîner avec l’équipe première, mais le jeune Torben Rhein pourrait se sentir un peu exclu.

Autrefois salué comme le joyau du campus des jeunes, les attentes vis-à-vis de Rhein semblent s’être un peu refroidies, du moins pour l’instant. Une chose que nous avons apprise par le passé à propos de Rhein, c’est qu’il s’attend à une progression assez rapide vers la première équipe. S’il semble que cela n’arrivera pas, le jeune de 18 ans pourrait chercher à passer à autre chose s’il n’a pas la patience d’attendre. Le contrat de Rhein ne court que jusqu’à la fin de cette saison.

La profondeur du club, cependant, est renforcée par d’autres joueurs polyvalents. Thomas Müller, Jamal Musiala, Tanguy Nianzou et Josip Stanisic ont tous occupé divers postes au sein du milieu de terrain central, ce qui peut absolument aider à la rigueur.

Quoi qu’il arrive, il semble que le Bayern Munich soit à la recherche de nouveaux corps au milieu de terrain central avant l’été prochain.

Trouver des joueurs prêts à se hisser au quatrième rang du tableau de profondeur peut cependant être plus facile à dire qu’à faire.