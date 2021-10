Un milieu de terrain prospère cite Bielsa après avoir admis avoir quitté Leeds trop tôt

Une ancienne star de Leeds United admet que l’aube du réveil du côté du Yorkshire sous Marcelo Bielsa signifie qu’il a peut-être quitté Elland Road trop tôt.

Les Blancs sont à sept matchs de leur deuxième saison en Premier League avec l’entraîneur argentin mercuriel Bielsa qui en est maintenant à sa quatrième campagne en charge.

Et bien qu’ils aient commencé lentement cette fois-ci, United a finalement remporté sa première victoire cette saison après avoir coulé Watford 1-0 samedi.

Cette victoire était certainement bien méritée – partir Bielsa choisira deux artistes exceptionnels de Leeds.

Et la victoire porte les Blancs à la 16e place, apaisant leurs inquiétudes quant à une saison difficile à venir.

Quand tout est bien considéré, Bielsa a fait des miracles en établissant Leeds en Premier League. En effet, lors de leur récent match nul 2-2 avec Everton, le match a été réalisé avec huit des 11 qui ont commencé le premier match de Bielsa en charge trois saisons plus tôt.

Un joueur qui a connu une ascension significative sous la tutelle de Bielsa est Kalvin Phillips. Utilisé comme milieu de terrain offensif la saison précédant son arrivée, Bielsa a plutôt transformé la star en milieu de terrain défensif.

Depuis lors, Phillips n’a pas regardé en arrière. La star locale a gagné la reconnaissance de l’Angleterre et voit aussi fréquemment son nom lié à plusieurs transferts d’argent.

Cependant, Phillips est heureux à Leeds et les pourparlers sur un nouvel accord devraient bientôt aboutir à un «résultat positif», selon son agent.

En effet, son développement a été surveillé de près par son bon ami et ancien coéquipier Alex Mowatt.

Le milieu de terrain, maintenant âgé de 26 ans, prospère actuellement dans un West Brom qui semble bien placé pour pousser à la promotion cette saison.

Et tout va bien, Mowatt sera lui-même un joueur de Premier League cette fois la saison prochaine.

Cependant, il aurait pu y arriver plus tôt s’il était resté à Leeds et avait bénéficié de Bielsa.

En réfléchissant à sa sortie, Mowatt admet qu’il a peut-être quitté Elland Road trop tôt.

“Oui, peut-être,” dit Mowatt lorsqu’on lui a demandé s’il avait déménagé trop tôt. « C’est l’un des meilleurs managers au monde. De voir la transformation de beaucoup de joueurs qui sont là-bas, quand j’étais là-bas et qu’ils jouent en Premier League, semaine après semaine et se portent très bien.

« On ne sait jamais ce qui a pu arriver. Peut-être que je suis parti trop tôt.

Mowatt a quitté Leeds en janvier 2017, assurant un déménagement à Barnsley. Cependant, après six mois, il s’est retrouvé en League One, après avoir été prêté à Oxford.

Mais après avoir rejoint les Baggies cet été, Mowatt vise désormais à obtenir une promotion en Premier League.

Struijk nomme l’homme de Liverpool comme source d’inspiration

Pascal Struijk, quant à lui, admet qu’il se tourne vers Liverpool Virgile van Dijk comme inspiration.

“Voir ce qu’il a accompli et ce qu’il fait maintenant au cours des dernières années fait de lui quelqu’un que je peux admirer”, a déclaré Struijk au programme officiel de la journée de Leeds.

« Évidemment, je veux faire la même chose ici. Il est l’un des meilleurs. Quand je regarde d’autres matchs, j’aime regarder ma propre position et voir si je peux prendre quelque chose des grands joueurs et comment ils le font.

Évaluant ses objectifs pour la campagne 2021/22, Struijk a dit sans ambages: “Eh bien, fondamentalement la même chose. Je veux jouer le plus possible. Il n’y a aucune garantie.

«Je vais essayer d’obtenir des buts, j’espère aussi. Mais encore une fois, le plus important pour moi est de jouer le plus possible et l’équipe de bien faire.

« Je pense que ça va être plus difficile maintenant parce que les gens savent comment nous allons jouer. Et maintenant, ils ont plus à analyser sur nous. Mais c’est pareil pour nous.

« Ça va être difficile car nous avons eu une très bonne saison l’an dernier. Mais rien n’est impossible et nous verrons où nous pouvons aller.

