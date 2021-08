Un militaire réveillé, piqué, arc-en-ciel ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, téléscripteur :

Cela n’a pas pris longtemps.

Sept mois et ce qui était une force de combat redoutée est de retour à l’époque de Gerald Ford.

J’aimerais pouvoir vous dire que cela a été un choc pour moi, mais ce n’est pas le cas. La purge des personnes du DOD a commencé avant l’entrée en fonction de Biden. J’ai des amis qui étaient d’anciens fonctionnaires et dans des rôles « affiliés ». En théorie, les fonctionnaires sont très bien protégés contre les faiblesses politiques. En réalité, pas grand-chose — si vous êtes trop près de la retraite, par exemple, vous pouvez être forcé de partir de cette façon par une séparation obligatoire même si vous ne pouvez pas être « licencié » et qu’il vous restait quelques années. Plusieurs personnes que je connais ont eu exactement cela.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le « réalignement » militaire publiquement visible, où quiconque n’était pas un partisan du parti démocrate était essentiellement considéré comme une menace terroriste et sécuritaire potentielle, était encore pire. Des séminaires «d’éducation» de course critique et une formation obligatoire, le fait de placer n’importe quel type de drapeau que vous agitez devant le seul qui devrait compter (c’est-à-dire Old Glory, bien sûr) et plus était suffisant pour vous donner envie de vomir.

Je doute fort que Joe Biden ait assez de choses à faire à l’étage pour contempler la stupidité de tout ou partie de tout cela, mais cela n’a pas d’importance. Être président, c’est sur lui, qu’il le reconnaisse ou non. Et alors que l’Afghanistan tombe sous la domination des talibans, ce qui est désormais certain, la question qui reste est de savoir quelle puissance va se précipiter pour combler le vide, et avec quelles conséquences ?

Cependant, j’impose ici la responsabilité principale aux chefs interarmées, ainsi qu’aux différents chefs de service. Il est reconnu depuis longtemps qu’une fois que vous entrez dans le côté « Étoilé » des choses, vous êtes choisi pour vos points politiques plutôt que pour vos prouesses militaires ; cela fait plus de 70 ans que ce dernier était la ligne de démarcation entre un groupe de navires et d’avions au fond d’un océan ou s’enflammait en morceaux au-dessus d’une ville et non.

Là encore, nous n’avons pas si bien réussi non plus, n’est-ce pas ? Des navires qui semblent incapables d’être dirigés dans une voie navigable commerciale très fréquentée, par exemple, sans entrer en collision avec autre chose – comme un gros navire marchand difficile à détecter.

Rome n’a pas brûlé en un jour et aucune pourriture militaire par le haut en un après-midi. Mais un leadership qui manque tellement à son devoir de la part de l’ensemble des chefs interarmées qu’il autorise pratiquement tout autre chose que la mise en place d’une force de combat en forme pour être au centre de sa mission demande exactement ce genre de résultat. Les talibans pourraient se moquer de l’éveil, du CRT ou de tout autre genre de bonheur que quelqu’un puisse avoir ; l’enfer, leur meilleur et le meilleur divertissement le samedi soir, si la vidéo de drone que j’ai vue en est une indication, comprend l’abus à tour de rôle d’une chèvre locale.

J’ai un très mauvais pressentiment à l’idée que la Chine soit quelque part au milieu de tout cela, avec le Pakistan qui soit plus qu’heureux de remuer aussi quelques ****.

Nous n’obtiendrons pas la sécurité de tous nos civils à la maison. Certains seront abattus. Mais le plus sérieux sera toute personne qui, selon les talibans, pourrait nous avoir aidé. Ces gens, chacun d’entre eux, vont mourir de la manière la plus horrible qu’on puisse imaginer. Il y a déjà des rapports selon lesquels des talibans rassemblaient toutes les filles de plus de 15 à 40 ans et les associaient de force à l’un de leurs combattants dans un but évident, une vieille pratique qui est maintenant de retour – et qui continuera à perpétuer de plus en plus de djihadistes pour leur cause. .

Ensuite, il y a la perte de matériel, dont certains sont assez importants. Drones avec des systèmes d’exploitation entièrement chargés, des équipements de contrôle pour eux, des armes et des munitions. Il est peu probable que les armes et les munitions soient si spéciales, mais l’électronique est une autre affaire ; ceux-ci pourraient bien revenir tout de suite et nous mordre le cul.

Je ne sais pas il y a jamais eu de réponse à ce problème, pour être franc. Mais ce que je sais, c’est que si vous voulez partir, vous devez vous assurer que votre propre peuple est protégé et qu’il reçoit toute la couverture dont il a besoin pour embarquer dans les avions et sortir de l’enfer avant de tout laisser descendre dans L’enfer.

Il semble que nous échouions à cela, le plus fondamental, de la mission.

PS : N’oubliez pas qui a défini l’horaire d’origine de notre départ en Afghanistan. Je sais que c’est gênant, mais les faits sont les faits.

Lire la suite @ Market-Ticker.org