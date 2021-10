Un militant conservateur admet que le Premier ministre bénéficie toujours d’un fort soutien du parti – ‘Unis derrière Boris | Politique | Nouvelles

La conférence du Parti conservateur de la semaine dernière était la première conférence en personne depuis deux ans. Au cours de la conférence, le Premier ministre Boris Johnson a salué le déploiement du vaccin et a encouragé les Britanniques à regagner leurs bureaux.

Keith Rowe, commentateur politique et militant conservateur de Birmingham, a parlé à Express.co.uk de la conférence, après y avoir assisté la semaine dernière.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le Parti m’a semblé uni derrière Boris et clair que son leadership est solide. Je l’ai vu parler deux fois, d’abord de près à la réception des West Midlands où il était inspirant et en pleine forme.

« Lors du discours du principal dirigeant, il a donné une vision claire de la façon dont il pensait que le pays devrait progresser. »

M. Rowe a également fait l’éloge du discours de Boris Johnson, a-t-il déclaré: « Il y avait un véritable soutien pour ce que le Premier ministre a dit et son discours était sans pareil. »

Le Premier ministre a présenté son programme de « mise à niveau » le dernier jour de la conférence des conservateurs et a annoncé une nouvelle « prime de mise à niveau » de 3 000 £ pour les professeurs de mathématiques, de physique et de chimie talentueux qui souhaitent travailler dans les domaines les plus nécessiteux.

Le Premier ministre s’est également fixé pour objectif d’accroître les compétences et la productivité afin de construire un avenir à salaires élevés et à faible taux d’imposition, avec une prospérité et des emplois répartis de manière plus équitable dans les régions du Royaume-Uni.

Le militant conservateur Keith Rowe a déclaré que le programme de « nivellement » de Boris avait été clairement défini lors de la conférence.

M. Rowe a ajouté : « Il est clair pour moi que mener à bien cela et investir largement dans tout le pays ne se produit pas seulement dans la pratique, mais est considéré dans le Parti comme vital à la fois pour notre reprise économique après la pandémie et le succès futur du Parti. »

Cependant, le Parti conservateur a récemment été critiqué pour avoir supprimé l’augmentation temporaire du crédit universel de 20 £ et l’augmentation de l’assurance nationale pour financer les soins sociaux.

M. Rowe admet que c’était l’un des sujets les plus controversés discutés lors de la conférence du parti, a-t-il déclaré : le contrôle financier strict auquel nous nous attendrions normalement.

«Les entreprises devaient être soutenues et les emplois protégés, ainsi que les personnes vulnérables et le NHS disposant des fonds dont il avait besoin – toutes des dépenses énormes.

« Maintenant que nous traversons la pandémie, les emprunts devront être soigneusement remboursés et la seule façon de le faire est de recourir à une forme de taxation. Cela va à contre-courant et les conservateurs aimeraient ne pas avoir à le faire, mais pour l’instant c’est une réalité. »

Au cours de la conférence, Iain Duncan Smith et Graham Brady ont profité d’événements marginaux pour exhorter le Premier ministre à exclure de nouvelles hausses d’impôts.

M. Rowe a admis qu’il pourrait y avoir une opposition aux augmentations d’impôts à l’avenir, a-t-il déclaré: « Je soupçonne que d’autres augmentations d’impôts futures se heurteront à une opposition plus ferme si elles sont proposées. »