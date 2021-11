Un militant d’Antifa a été mis en liberté surveillée après avoir attaqué le bureau du sénateur du GOP avec une hache

Lundi, le journaliste de Fox News, Bill Melugin, est apparu sur « Tucker Carlson Tonight » pour faire un reportage sur un membre d’Antifa autoproclamé vandalisant le bureau d’un sénateur républicain avec une hache et recevant une punition légère.

L’animateur Tucker Carlson a fait remarquer aux nouvelles récentes que Jacob Chanlsey, autrement connu sous le nom de QAnon Shamam, recevra trois ans de prison pour être entré dans le bâtiment du Capitole lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. En revanche, a-t-il noté, les criminels de gauche semblaient recevoir un traitement plus doux.

« Au cas où vous chercheriez encore un autre exemple de justice appliquée de manière inégale, en voici un : le chaman Qanon vient d’être condamné à trois ans de prison pour avoir marché, souriant autour du Capitole le 6 janvier. Pendant ce temps, dans le reste du pays, Antifa, BLM, émeutes, incendies, les autorités sont allées particulièrement doucement contre un vandale avec une hache enfoncée dans le bureau d’un sénateur américain », a déclaré Carlson.

Melugin a rendu compte du membre autoproclamé d’Antifa, Alexander Starks, qui a fait irruption dans le bureau du sénateur du Dakota du Nord John Hoeven en décembre 2020 avec une hache. L’incident a été filmé, montrant Starks brandissant une hache contre la fenêtre et la porte du bureau. Bien que Starks ait plaidé coupable pour la destruction de biens du gouvernement, le FBI a traité Starks de manière beaucoup plus clémente que Chansley.

« Même si les directives fédérales en matière de détermination de la peine suggéraient peut-être dix à seize mois de prison, Starks n’a reçu qu’une probation et une amende d’environ 2 800 $. Maintenant, voici le kicker: The Post Millennial rapporte que le FBI a même rendu la hache à Starks, citant Starks post présumé sur Facebook où il aurait écrit « regardez ce que le FBI a eu la gentillesse de me rendre », a rapporté Melugin.

Il a ajouté : « Selon le Post Millennial, Starks avait précédemment publié sur les réseaux sociaux qu’il était membre d’Antifa et qu’il ‘attaquerait toujours les fascistes' ».

Melugin a également cité le constitutionnaliste Jonathan Turley, qui a fait des commentaires similaires dénonçant cette décision fédérale vendredi.

« Mis à part la peine légère, le retour de la hache est assez curieux. Il semblerait un instrument du crime et pourrait être déclaré perdu dans n’importe quel plaidoyer. Au lieu de cela, il a été rendu comme s’il s’agissait d’une forme d’expression politique par la Justice Département », a écrit Turley.

Turley a noté que Starks avait reçu le soutien d’un compte GoFundMe ainsi que des démocrates du Dakota du Nord qui ont plaidé pour sa défense.

