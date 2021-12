Un militant d’Isulate Britain honteux d’une maison non isolée « Vous coûtez 4,3 millions de livres sterling aux contribuables! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

On a demandé à la militante d’Insulate Britain si sa propre maison était isolée après que son organisation a mis la misère à des milliers de Britanniques avec des semaines de manifestations exigeant une meilleure stratégie d’isolation pour le Royaume-Uni. La présentatrice de TalkRADIO, Claudia-Liza Vanderpuije, a défié Mme Mallaghan après qu’un nouveau rapport a montré que les manifestations du groupe dérivé de Extinction Rebellion ont coûté aux contribuables environ 4,3 millions de livres sterling cette année. Mme Vanderpuije a demandé : « Les auditeurs demandent si vous avez fait isoler votre maison.

« Cela vient de Nasha – Tracy, votre maison est-elle isolée ? »

Mme Mallaghan a déclaré: « Il ne s’agit pas de l’individu, n’est-ce pas? Il s’agit de travailler ensemble. »

L’animatrice de talkRadio a cependant rappelé à la militante que les actions de son groupe avaient causé de graves perturbations aux Britanniques du monde entier et qu’ils méritaient de savoir si les membres de l’organisation pratiquaient ce qu’ils prêchaient.

Elle a déclaré: « Si vous bloquez la route, bloquez les activités quotidiennes des gens, y compris les gens qui essaient d’amener leurs proches à l’hôpital …

JUST IN: Une maison familiale attaquée à l’essence et à la brique après que maman ait trouvé une note sur sa voiture

« Et vous ne faites pas exactement ce que vous exigez, en essayant de forcer les gens à faire, c’est en quelque sorte important dans tout cela. »

Mme Mallaghan a déclaré: « Non, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d’isoler leur propre maison.

« Ce doit être un projet d’infrastructure à l’échelle qui remettra 2 £ dans l’économie pour chaque livre qu’il coûte. »

Mais Mme Vanderpuije a riposté: « Tracy, vous avez coûté 4,3 millions de livres sterling aux contribuables, appelant les gens à isoler leur maison et votre maison n’est pas isolée. »

LIRE LA SUITE: Une voiture d’horreur s’écrase dans le jardin du pub, manquant de peu les parieurs

Il a déclaré: « Non seulement leurs tactiques de guérilla ont fait des ravages sur nos routes et infligé de la misère à des milliers d’automobilistes, mais elles ont détourné nos services d’urgence de travaux vitaux, ce qui a coûté des millions au contribuable britannique. »

Le président de la Met Police Federation, Ken Marsh, a critiqué le coût « ahurissant » et a déclaré: « Malheureusement, nous devons contrôler ce qui nous est présenté.

« C’est dégoûtant que nous devions dépenser ce genre d’argent pour ces manifestations. »

Il a ajouté que répondre aux manifestations sur les autoroutes à 70 mph était « l’une des choses les plus dangereuses que mes collègues aient eu à faire ».