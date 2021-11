Un militant épris du Brexit lève le voile sur les abus «libéraux» ignobles: «Stick to Love Island» | Royaume-Uni | Nouvelles

Emily Hewertson a déclaré que les principaux coupables qui sont à l’origine des abus en ligne contre elle sont des femmes d’âge moyen. Aujourd’hui, elle s’est adressée à Twitter et a déclaré: « De nombreuses fois, des gens qui pensent qu’ils sont moralement supérieurs m’ont dit de me suicider parce qu’ils votent travailliste. Il est temps d’arrêter de juger les gens pour qui ils votent et plutôt sur leur caractère. «

Cependant, elle a déclaré qu’elle avait alors commencé à recevoir des messages abusifs en ligne.

Les messages « incluaient ‘Barbie en herbe’, ‘son front est énorme’, ‘trop de maquillage’, ‘reste sur Love Island, love' ».

Le plus choquant, les commentaires « les plus vils » ne sont pas venus de « restants lorgnants », mais de « femmes d’âge moyen ».

Elle a ensuite déclaré que « les menaces de mort sont devenues quotidiennes » de la part des trolls en ligne.

Le partisan conservateur a ajouté : » Un troll m’a dit que s’ils me voyaient dans la rue, ils me jetteraient de l’acide au visage.

« Par un autre qu’ils brûleraient ma maison avec toute ma famille à l’intérieur. »

Le Brexiteer a parlé d’avoir des amis « de tout l’éventail politique ».

Elle décrit être amicale avec « les communistes de gauche et les idolâtres de Thatcher ».

Elle a dit « une chose unit » tous ses amis – « ils sont gentils et attentionnés ».

Cependant, elle a ajouté que « comme le dit le célèbre dicton ‘si vous n’êtes pas un libéral quand vous êtes jeune, vous n’avez pas de cœur' ».

Cependant, Mme Hewertson déclare que d’après son expérience « c’est tout le contraire qui est suggéré ».

Elle a ajouté: « Les huards » libéraux « d’extrême gauche sur Twitter sont parmi les personnes les plus désagréables que j’aie jamais rencontrées. »