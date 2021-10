Un militant pour le climat avec une batte de baseball mord un officier de police du Capitole des États-Unis

Des policiers du Capitole ont arrêté une militante pour le climat avec une batte de baseball après avoir mordu un flic (Photos : Andrew Leyden/EPA)

Une militante pour le climat de 25 ans s’est balancée devant le Capitole des États-Unis après avoir mordu un policier qui tentait de lui retirer une batte de baseball qu’elle portait.

La femme, Olivia Romano, aurait crié « Défendez la police » et aurait balancé la batte de baseball vendredi, le dernier jour d’une semaine de protestation exhortant le président Joe Biden à faire plus pour lutter contre le changement climatique.

Lorsque la police a approché Romano vers 9h30, elle « semblait agitée »

« La femme, qui n’était pas coopérative, a commencé à crier après nos officiers », a déclaré la police du Capitole au Daily Mail.

La batte d’Olivia Romano est déposée en preuve après son arrestation, incitée à avoir prétendument attaqué un officier de police du Capitole américain sur le front ouest du Capitole américain (Photo: EPA)

Romano a apparemment mordu un officier qui avait tenté de lui prendre la batte.

La police du Capitole a publié une déclaration décrivant le moment de l’attaque.

«Quand elle a levé la batte, les officiers ont tenté de la prendre. À ce moment-là, la femme est devenue combative et a mordu l’un des officiers », a-t-il déclaré.

Les photos qui ont suivi l’attaque montrent Romano clouée au sol par des agents la retenant de force du côté ouest du Capitole. Une autre photo la montre emmenée sur une civière, les bras derrière le dos.

Olivia Romano, 25 ans, a été retenue de force par des policiers du Capitole qui tentaient de lui retirer une batte de baseball qu’elle avait balancée lors d’une manifestation sur le changement climatique (Photo: Andrew Leyden)

Des accusations contre Romano sont en instance. La police du Capitole n’a pas encore déterminé le motif de l’attaque.

Au total, 78 personnes ont été arrêtées lors de la marche People vs Fossil Fuels d’aujourd’hui pour « entassement, obstruction ou incommodité ».

Trois des personnes arrêtées ont été accusées d’avoir agressé un policier.

Les militants affirment que 655 personnes ont été arrêtées tout au long des manifestations de la semaine à Washington, a rapporté The Hill.

Olivia Romano a été arrêtée après avoir brandi sa batte et mordu un policier du Capitole et retirée de la marche People vs Fossil Fuel sur une civière (Photo: EPA)

Pendant plusieurs jours cette semaine, des manifestations ont eu lieu devant la Maison Blanche, et vendredi au Capitole. Les manifestations sont principalement dirigées par des dirigeants autochtones de tous les États-Unis, dont les communautés ont été largement touchées par le changement climatique induit par l’homme.

Les manifestants demandent à Biden de cesser d’approuver de nouveaux projets de combustibles fossiles et de déclarer une urgence climatique. Beaucoup disent qu’ils pensent que Biden n’a pas tenu ses promesses de campagne liées au climat.

Ils recherchent également que le Congrès soutienne l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Les démocrates au Congrès ont actuellement du mal à obtenir un ensemble de dépenses qui sera en mesure de s’attaquer à l’ambitieux plan de Biden sur le changement climatique. Sans un budget de 3,5 billions de dollars, on ne sait pas quelles mesures son administration prendra.

Les manifestations surviennent également dans les semaines qui ont précédé les négociations mondiales sur le climat à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

