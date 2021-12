Un militant tué lors d’une rencontre avec les forces de sécurité à Srinagar

La police a déclaré que la rencontre avait éclaté après que les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et de recherche à Harwan suite à des informations spécifiques sur la présence de militants dans la région.

Un militant non identifié a été tué lors d’une rencontre avec les forces de sécurité dans le quartier de Harwan, a annoncé dimanche la police. La rencontre a eu lieu aux premières heures de dimanche, ont-ils déclaré.

Ils ont déclaré que l’identité et l’affiliation au groupe du militant tué étaient en cours de vérification.

(Plus de détails sont attendus.)

