un milliard d’animaux marins tués par la canicule

11/07/2021 à 11h30 CEST

L’énorme canicule enregistrée il y a quelques jours au Canada a fait plus de 500 morts. C’était la conséquence la plus grave, mais pas la seule. D’autres êtres vivants ont également subi l’effet de températures extrêmement élevées, jusqu’à 50 °C, jamais vues auparavant sous ces latitudes et liées par les experts au changement climatique causé par l’homme. Désormais, les effets sur les écosystèmes commencent à être connus. Feux de forêt, inondations & mldr; Rien que sur la côte Pacifique, les premières estimations indiquent qu’un milliard d’animaux marins auraient pu mourir. Une catastrophe écologique.

Les moules, conques, palourdes et autres petits animaux n’ont pas pu « enfermer & rdquor ; déchaîné au Canada, selon le biologiste marin Christopher Harley, de l’Université de la Colombie-Britannique, au journal britannique « The Guardian & rdquor ;.

L’expert assure qu’un simple coup d’œil sur la plage de Vancouver suffit pour se rendre compte de la “dévastation & rdquor; que la canicule a causé à la faune marine, peu habituée aux températures extrêmes de ces latitudes.

Après avoir visité la région, Harley a déclaré : « Le rivage ne craque généralement pas lorsque vous marchez dessus. Mais il y avait tellement de coquilles de moules vides partout qu’on ne pouvait s’empêcher de marcher sur des animaux morts en marchant.

“Une expérience viscérale et bouleversante”

Le biologiste marin a été frappé par l’odeur des moules pourries. Ils avaient été cuits avec la chaleur. Littéralement. Ils étaient « cuits & rdquor; d’eau anormalement chaude. Et d’autres animaux, comme les conques, les étoiles de mer ou les palourdes, pourrissent dans les eaux peu profondes. “Ce fut une expérience viscérale et bouleversante & rdquor;, a déclaré Harley” The Guardian & rdquor;.

La canicule a également été remarquée en mer : avec un étudiant, le chercheur a enregistré des températures supérieures à 50 °C dans les eaux côtières à l’aide de caméras infrarouges. “Il faisait si chaud que nous avons collecté des données pendant un certain temps, puis nous nous sommes retirés à l’ombre et avons mangé des raisins congelés”, a déclaré Harley. “Mais bien sûr, les moules, les étoiles de mer et les palourdes n’ont pas cette option”, a-t-il déploré.

Bien que les moules résistent jusqu’à 30ºC, et les balanes même jusqu’à 40ºC pendant quelques heures, mais lorsque ces températures sont dépassées, les conditions deviennent pour ces animaux “insurmontables”.

Outre la perte immédiate de biodiversité, les effets de la mort massive des coquillages affecteront l’ensemble de l’écosystème côtier et la qualité de l’eau, car des espèces telles que les moules et les palourdes aident à filtrer l’eau de mer, la gardant suffisamment claire et propre pour que la lumière du soleil atteigne le des lits d’algues tout en créant des habitats pour d’autres espèces, a déclaré Harley.

« Un mètre carré de mytiliculture pourrait héberger plusieurs dizaines voire une centaine d’espèces & rdquor ;, a déclaré le biologiste au journal britannique. Il a ajouté que la façon dont les moules vivent, serrées les unes contre les autres, révèle l’étendue de la perte. « Il peut y avoir des milliers (de moules) dans une zone de la taille d’un poêle. Et il y a des centaines de kilomètres de plage rocheuse qui accueillent cette espèce. Chaque fois que l’échelle augmente, les nombres deviennent de plus en plus gros. Et ce ne sont que les moules. Beaucoup plus de vie marine serait morte », a ajouté Harley.

L’énorme capacité de régénération de l’espèce pourrait permettre aux moules de repeupler la zone dans environ deux ans, mais il existe d’autres espèces, comme les palourdes et les étoiles de mer, dont le rétablissement prendra beaucoup plus de temps, car leur espérance de vie est vieille de plusieurs décennies et elles se reproduisent plus lentement.

Harley a également reçu des informations de ses collègues sur la mort d’anémones de mer, de sébastes et d’huîtres. Et il pourrait y avoir encore beaucoup plus de spécimens morts de ces espèces et d’autres à découvrir.

Les canicules extrêmes vont devenir de plus en plus fréquentes

Le pire des cas, c’est que les scientifiques ont déjà prévenu que cette zone de la Colombie-Britannique, épicentre de ce dernier épisode, doit « s’y habituer ». à cette « nouvelle réalité : les vagues de chaleur extrêmes soudaines et durables sont très susceptibles de devenir de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique.

En fait, les météorologues s’attendent à une autre vague de chaleur dans l’ouest du Canada et aux États-Unis d’ici quelques jours. « De nombreuses espèces ne seront pas en mesure de suivre le changement. Les écosystèmes vont changer d’une manière vraiment difficile à prévoir. Nous ne savons pas où se trouvent les points de basculement & rdquor ;, a alerté Harley « The Guardian & rdquor ;.

Avant d'enregistrer ces sommets, la température la plus élevée enregistrée dans le pays avait été de 45 degrés Celsius marquée en 1937 à Midale, dans la province de la Saskatchewan.

Avant d’enregistrer ces sommets, la température la plus élevée enregistrée dans le pays avait été de 45 degrés Celsius marquée en 1937 à Midale, dans la province de la Saskatchewan. Du vendredi 25 juin au mardi 29 juin, la police de Vancouver a reçu des notifications de plus de 65 morts subites depuis vendredi dernier. Ce n’est que mardi qu’il y a eu vingt décès dus à l’effet de la chaleur.

Les scientifiques sont clairs sur le fait que la vague de chaleur est une conséquence des actions humaines. « Les chances que cela se produise naturellement sont une fois tous les dizaines de milliers d’années. Dans le climat actuel, un mois de juin extrêmement chaud est courant et susceptible de se produire deux fois en trois décennies », a déclaré Nikos Christidis, climatologue au Met Office britannique.

Article sur la dernière vague de chaleur en Amérique du Nord : https://www.worldweatherattribution.org/western-north-american-extreme-heat-virtually-impossible-without-human-caused-climate-change/

