Un milliard de catholiques, les vaccins COVID et le devoir de refuser l’injection

Permettez-moi de commencer par dire que tout le monde agit par la foi. La foi en quelque chose, peu importe ce que c’est.

Un milliard de catholiques ne sont pas le Vatican.

Le Vatican, par l’intermédiaire du Pape, a clarifié sa position : prenez les vaccins COVID.

Mais il y a aussi les consciences d’un milliard de fidèles.

Dans des articles précédents de cette série (archives ici), j’ai clairement indiqué que les vaccins COVID reposaient en fait sur une lignée cellulaire de tissu fœtal, HEK 293, pour les tests, et que la lignée cellulaire a été obtenue à l’origine par un avortement .

De plus, les preuves indiquent un avortement au cours duquel l’enfant est sorti du ventre de sa mère, vivant, puis a été tué par un médecin lui enlevant les reins pour le tissu fœtal. Infanticide. Meurtre.

Peu importe que l’avortement et le meurtre aient été commis hier, ou dans une chambre d’un hôpital aux Pays-Bas, en 1972 ? Un milliard de catholiques sont-ils prêts à dire : « C’était il y a si longtemps, ça n’a plus de sens » ?

Est-ce une position raisonnable de Faith ?

Ma compréhension est la suivante : les catholiques croient que Jésus a commandé la fondation de son Église, qui est leur Église. Est-ce que ça compte maintenant ? Est-ce mal de contempler ce qu’Il conseillerait ? Contrairement, par exemple, à ce que conseillerait Anthony Fauci ?

Je comprends également que le Pape, en disant aux catholiques de prendre le vaccin, ne prétendait pas parler d’une position d’infaillibilité. Cela ne laisse-t-il pas la porte ouverte à la conscience du milliard de membres de l’Église ?

Est-il archaïque de parler de conscience ? L’appartenance religieuse est-elle vraiment une mascarade élaborée, une pièce de théâtre sociale ?

Supposons qu’un haut membre du Vatican dise au monde : « Il existe de nombreuses expériences médicales qui sont utilisées pour développer et tester des vaccins et des médicaments. Dans ces expériences, qui ont été menées pendant cent ans, les médecins retirent un nourrisson du ventre de sa mère, VIVANT, puis lui prennent ses reins ou font un trou dans son crâne et aspirent son cerveau, ou découpent son cœur. Ces meurtres sont bien réels. Ceux de notre foi devraient réfléchir profondément pour savoir s’ils veulent recevoir les médicaments et les vaccins associés à ces meurtres… »

Ce qui se passerait?

Supposons que ce membre estimé du Vatican fasse cette annonce, pleine de détails, chaque jour pendant un mois ?

Ce qui se passerait?

Supposons que ce prêtre estimé décide de continuer à faire l’annonce jusqu’à ce que suffisamment de membres de la congrégation, dans le monde entier, s’avancent, visiblement, et fassent entendre leur voix et refusent le vaccin ?

Ce qui se passerait?

Pendant que certaines personnes lisent ceci, elles répondront : « Ce prêtre estimé serait assassiné. »

Oui? Et? Donc?

Les vœux sacrés d’un prêtre ne vont-ils pas au-delà de la fidélité à ce monde ? Sa conviction en sa foi n’est-elle pas plus grande que sa vie sur Terre ?

Vous attendriez-vous ou voudriez-vous qu’un prêtre, qui sert de pipeline vers Dieu pour sa congrégation, soit un matérialiste, une personne inextricablement liée à son confort et à ses devoirs ici ?

Si en rejoignant l’Église en tant que membre, une personne se rapproche de Dieu, lui est-il demandé de ne payer aucun prix pour ce don ? Lui demande-t-on de ne courir aucun risque dans sa vie ?

L’Église est, en fait, fondée sur des questions de vie et de mort. C’est là que la foi rencontre un jugement. Et cela est vrai de toutes les religions.

Mais à leur apogée de l’enseignement le plus profond, où «les vêtements de dessus» sont coupés, les religions guident l’âme individuelle pour qu’elle prenne sa propre décision sur ce que signifie sa foi et jusqu’où il ira pour s’y tenir.

Une personne, un milliard de personnes.

Le Pouvoir est toujours là.

Un pas au-delà du seuil.

George Fox, le fougueux prédicateur du 17ème siècle qui a fondé le mouvement Quakers en Angleterre, a parcouru la campagne en exhortant des milliers de personnes à trouver le Christ et Dieu pour eux-mêmes : [that] Christ lui-même en est l’auteur ?

À l’époque, il existait des lois interdisant le « culte non autorisé ». Fox les brisait constamment. Il a été fréquemment arrêté, au moins deux fois pour blasphème, et à l’une de ces occasions, il a été suggéré qu’il devrait être condamné à mort. Le Parlement est intervenu en sa faveur.

Il a effectué de nombreuses guérisons et a écrit une liste de livres et les décrivant. Le livre a disparu et aucune copie n’a jamais fait surface.

En pensant à George Fox et à son courage comme toile de fond et exemple…

Maintenant, en 2021, les croyants devraient-ils saisir un destin qui dépasse la peur d’être banni de Facebook ; être « attaqué » en ligne pour avoir exprimé une opinion sur un audit électoral ; être licencié d’un emploi; être « annulé » pour avoir raconté une blague ?

Le besoin de sécurité et de confort s’est-il développé à un point tel que les croyants sont prêts à abandonner leurs croyances à tout moment ?

