Un milliardaire de 26 ans achète un manoir Pacific Palisades pour 83 millions de dollars

Bouge Kylie Jenner, il y a un nouveau milliardaire d’une vingtaine d’années dans le quartier et il le frappe dans une maison qui la ferait même rougir – un manoir au sommet d’une colline avec une vue… une vue à 83 MILLIONS $ !!!

Ce badass pad – qui ressemble à une forteresse au sommet d’une montagne d’un film « Bond » – appartient à Austin Russell, le fondateur de 26 ans d’une entreprise appelée Luminar.

Quoi qu’il en soit, regardez comment il dépense son argent… 20 000 pieds carrés dans le quartier chic de Pacific Palisades à Los Angeles. Oui, il y a 6 chambres et 18 salles de bain, mais sa meilleure caractéristique est cette vue foutue.

La maison se trouve en fait sur un maigre 1 acre de terrain, mais quel acre !!! Austin l’a racheté en juillet, selon La saleté, qui a d’abord rapporté son gros score immobilier.

Quant à savoir comment un gars si jeune a pu marquer cet écart? Forbes l’appelle le « plus jeune milliardaire autodidacte » et estime sa valeur nette à 1,7 milliard de dollars – un joli petit pécule qu’il a gagné lorsque Luminar est devenu public il y a un an.

L’entreprise d’Austin conçoit des capteurs radar à base de laser qui empêchent les voitures autonomes de s’écraser contre les objets.