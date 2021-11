Un milliardaire de fonds spéculatifs surenchéri sur ConstitutionDAO pour une copie de la Constitution américaine

Il s’avère que le moyen de vaincre la volonté collective des fans de crypto-monnaie d’Internet est d’avoir beaucoup plus d’argent qu’eux. Ken Griffin, PDG et fondateur de Citadel, s’est révélé être le vainqueur de l’enchère de 43,2 millions de dollars de la nuit dernière pour un exemplaire rare de la Constitution américaine. Un collectif de passionnés de crypto, se faisant appeler ConstitutionDAO, a réussi à lever 47 millions de dollars en une semaine environ dans une tentative chimérique de gagner le document eux-mêmes et de le présenter gratuitement au public.

Bien que le DAO n’ait pas gagné, ils ont réussi à faire monter le prix sur Griffin, les deux parties faisant lentement des allers-retours millions par millions lors de la vente aux enchères hier soir, chacune semblant incertaine de pouvoir aller un million plus haut. avec chaque offre de réussite. Enfin, ConstitutionDAO a jeté l’éponge, disant aux partisans qu’ils n’auraient pas eu assez d’argent pour « assurer, stocker et transporter le document ».

« Cette copie de notre Constitution sera disponible pour tous les Américains et les visiteurs »

Griffin semble être conscient qu’un collectif de 17 000 personnes sera assez mécontent de lui, alors, ce n’est peut-être pas une coïncidence, il s’engage à atteindre à peu près les mêmes objectifs que ceux fixés pour le document s’ils avaient remporté l’enchère. « J’ai l’intention de m’assurer que cette copie de notre Constitution sera disponible pour tous les Américains et les visiteurs à voir et à apprécier dans nos musées et autres espaces publics », a-t-il déclaré dans un communiqué. Cela commencera par le Crystal Bridges Museum of American Art à Bentonville, Arkansas, dont l’entrée est gratuite.

Citadel est l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, et Forbes le classe quatrième sur sa liste des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus riches, avec une valeur nette de 16,1 milliards de dollars. Sa victoire aux enchères ne peut que frustrer davantage la foule de la finance d’abord sur Internet, dont certains sont sceptiques à l’égard de l’autre société de Griffin, Citadel Securities, car elle paie Robinhood pour exécuter les ordres de négociation de ses utilisateurs. Cette semaine encore, un juge fédéral a rejeté une action en justice alléguant que Robinhood et Citadel Securities s’étaient entendus pour geler les échanges lors de l’explosion de GameStonk au début de 2021.

Après avoir perdu l’offre, ConstitutionDAO est en train de se dissoudre et prévoit de restituer tous les fonds levés aux contributeurs, moins les frais de transaction. Les organisateurs du groupe ont déclaré que « ce n’était pas le résultat que nous espérions », mais ils étaient « toujours sous le choc que nous soyons allés aussi loin ».

Correction le 19 novembre, 18h10 HE : Griffin est le propriétaire majoritaire de Citadel et de Citadel Securities, mais les deux sociétés opèrent indépendamment, selon un porte-parole de Citadel Securities. Cette histoire indiquait à l’origine que Citadel Securities était une filiale de Citadel.