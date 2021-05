Un milliardaire et des équipiers de l’espace se lient lors du trek du mont Rainier

Les coéquipiers d’Inspiration4 Christopher Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman et Hayley Arceneaux se délectent de leur visite au mont Rainier. (Photo Inspiration4 / John Kraus)

La route de l’espace traverse… le mont Rainier?

Le PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman, qui paie pour un voyage en orbite dans le cadre d’une collecte de fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St.Jude, pense qu’une expédition de trois jours sur la plus haute montagne de l’État de Washington avec ses futurs coéquipiers est un bon moyen de se préparer à trois jours d’existence. enfermé dans une capsule SpaceX Crew Dragon.

«Nous allons nous sentir mal à l’aise», a-t-il déclaré dans un post Instagram de John Kraus, le photographe officiel de la campagne spatiale Inspiration4 d’Isaacman.

Au cours du week-end, Isaacman et les trois autres membres de l’équipage d’Inspiration4 Dragon – l’ingénieur de Lockheed Martin Christopher Sembroski, le géoscientifique de l’Arizona Sian Proctor et l’assistante au médecin de St. Muir, une station de chemin à l’altitude de 10080 pieds de la montagne.

Isaacman et un sous-ensemble de l’équipe sont allés encore plus haut et ont atteint le sommet de la montagne de 14411 pieds de haut au cours de ce voyage – un objectif ambitieux que l’homme d’affaires milliardaire a manqué lors d’une ascension préparatoire plus tôt ce mois-ci.

Si tout se passe comme prévu, le quatuor Inspiration4 montera dans le même vaisseau spatial Crew Dragon qui a ramené quatre astronautes de la Station spatiale internationale au cours du week-end. SpaceX remettra à neuf l’engin, baptisé Resilience, pour une mission prévue pour le décollage dès septembre.

Contrairement à l’équipage précédent de Resilience, les avions spatiaux Inspiration4 ne se rendront pas à la station spatiale. Au lieu de cela, Isaacman servira de commandant d’une mission de vol libre qui pourrait fournir des informations supplémentaires sur les effets du vol spatial sur les non-professionnels – et fournir de superbes photos à l’équipage et aux personnes qui regardent à la maison. Resilience sera équipé d’une fenêtre en coupole géante pour maximiser la vue.

Isaacman, qui est un pilote de jet qualifié, espère que le projet permettra de collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Les contributions sont toujours prises via le site Web de St. Jude, et vous pouvez parier qu’il y aura des occasions pendant et après le vol pour l’équipage d’Inspiration4 de mettre en évidence le travail effectué à l’hôpital.

Arceneaux, un survivant du cancer, a déclaré à CBS News que l’équipage prévoyait d’appeler des patients depuis l’espace. «Ils vont voir que quelqu’un qui était à leur place, qui a également combattu le cancer infantile, peut aller dans l’espace», a-t-elle déclaré. «Et je pense que ça va vraiment leur montrer de quoi ils sont capables.»

Sembroski, qui vit à Everett, Washington, a hâte d’acquérir une perspective de l’espace qui sera probablement encore plus large que la vue depuis le mont Rainier.

«J’espère vraiment qu’une fois que je serai là-haut… je pourrai faire l’expérience de ce que c’est que de regarder la Terre et de voir notre belle boule bleue assise là-bas, sans lignes, sans murs», dit-il un peu plus qu’un il y a un mois, lorsque sa sélection pour l’équipage a été annoncée. Sembroski a déclaré que le partage de l’expérience pourrait aider les autres à «réaliser les opportunités incroyables que nous avons si nous continuons simplement à faire preuve de gentillesse les uns envers les autres, à tendre la main et à être généreux avec nos talents.