Un milliardaire mexicain appelle à acheter du Bitcoin parce que « les États-Unis ressemblent de plus en plus à un pays du tiers monde »

Salinas Pliego a critiqué la quantité de dollars que les États-Unis impriment, il continue donc de s’appuyer sur Bitcoin comme refuge.

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego, propriétaire de Banco Azteca et de TV Azteca, entre autres sociétés, qui est également le troisième homme le plus riche du Mexique, a conseillé cette semaine d’acheter du Bitcoin car il dit que les États-Unis ressemblent de plus en plus à un pays du Tiers-Monde.

Selon la liste des milliardaires de Forbes, la valeur nette de Salinas est actuellement de 14,2 milliards de dollars. C’est donc un homme qui connaît l’argent.

Il convient de noter que lorsqu’il a donné son avis, mercredi de cette semaine, Bitcoin (BTC) avait des prix d’environ 57 000 $ US (d’ailleurs, bien inférieur à son prix maximum de 68 744 $ US, le 10 novembre). Aujourd’hui, alors qu’il est 8h30 à New York, le prix est de 54 067 $ US, 8% de moins qu’hier à la même heure.

Maintenant, il est – comme nous l’expliquons aujourd’hui – bien inférieur pour deux causes fondamentales : les annonces d’une nouvelle variante féroce du Covid-19 et l’arrivée du Black Friday qui fait que les consommateurs achètent comme des fous.

L’appel de Salinas

Sur Twitter, support par lequel il aime s’exprimer, le milliardaire a appelé les investisseurs à « acheter des bitcoins dès maintenant ». Il a expliqué que les États-Unis « ressemblent de plus en plus à n’importe quel autre pays irresponsable du tiers monde ».

Ses mots in extenso étaient :

La bonne vieille Amérique ressemble de plus en plus à n’importe quel autre pays irresponsable du tiers monde… wow… regardez l’ampleur de la création de fausse monnaie.

Achetez #Bitcoin dès maintenant.

Les bons vieux États-Unis ressemblent de plus en plus à n'importe quel autre pays irresponsable du tiers monde… .wow… regardez l'ampleur de la création de fausse monnaie.

Achetez #Bitcoin dès maintenant. https://t.co/xzv0xk2TQq pic.twitter.com/JMslqlagLE – Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 24 novembre 2021

Salinas a tweeté un graphique hebdomadaire de la valeur totale des actifs de la Réserve fédérale (moins les éliminations de consolidation), qui a été mis à jour le 18 novembre. Il montre un actif total de plus de 8,67 billions de dollars.

Fan de Bitcoin

Comme a compté QuotidienBitcoin, le milliardaire mexicain est fan de Bitcoin depuis un certain temps. Entre autres choses, il a déclaré qu’en novembre de l’année dernière, il a révélé que 10% de son portefeuille liquide était en Bitcoin. En février 2021, il a ajouté le hashtag #bitcoin à sa biographie Twitter, où il apparaît toujours avec des yeux laser, indiquant sa projection haussière.

De plus, en juin, il a annoncé son intention pour sa banque, Banco Azteca, d’accepter les bitcoins. « Je recommande l’utilisation de bitcoins, et ma banque et moi travaillons pour être la première banque au Mexique à accepter les bitcoins », a-t-il tweeté. Cependant, le gouvernement mexicain s’est approché de lui en l’informant que les banques de ce pays n’étaient pas autorisées à le faire.

« Le bitcoin est le nouvel or », a-t-il déclaré en juin, ajoutant qu’il était « beaucoup plus portable ». Il a noté que transporter des bitcoins « est beaucoup plus facile » que d’avoir des lingots d’or dans vos poches.

En août, comme le rappelle Bitcoin.com, il a tweeté :

Je crois que Bitcoin a un grand avenir et changera le monde…. Nous verrons.

Après le tweet du 24 novembre, il n’a plus parlé de Bitcoin, bien qu’il ait écrit sur d’autres sujets. Maintenant, à la baisse, achèterez-vous?

