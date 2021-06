Un milliardaire mexicain cherche à lancer la première banque du pays à accepter le BTC

in

Le milliardaire mexicain pro-crypto Ricardo Salinas Pliego cherche à lancer la première banque à accepter Bitcoin au Mexique. Salinas a publié cette nouvelle haussière dans un tweet le 27 juin, notant qu’il espère accomplir cet exploit en intégrant les services BTC à Banco Azteca, une banque mexicaine de premier plan, qu’il a fondée il y a 19 ans. Salinas a partagé ces détails en répondant à un tweet dans lequel le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, l’a tagué. Le tweet de Saylor disait :

Si vous espérez préserver votre patrimoine pendant une génération, @RicardoBSalinas vous suggère d’investir dans le #bitcoin. La stratégie est simple – choisissez l’actif de la plus haute qualité que vous pouvez trouver et #hodl. https://t.co/ScRubzNBuR – Michael Saylor (@michael_saylor) 27 juin 2021

Le tweet contenait une vidéo dans laquelle Salinas disait qu’il avait investi beaucoup de temps dans l’étude du BTC et qu’il pensait que c’était un atout que chaque investisseur devrait avoir dans son portefeuille. Il a ensuite fait la promotion de la crypto-monnaie phare, affirmant qu’elle avait une valeur internationale en raison de son offre limitée. Selon Salinas, les monnaies fiduciaires sont frauduleuses.

Expliquant pourquoi il pense que les décrets sont frauduleux, il a fait un voyage en 1981 lorsqu’il a commencé sa carrière, notant qu’à l’époque, un dollar était égal à 20 pesos mexicains. Cependant, en raison de l’augmentation de l’inflation au fil des décennies, le même dollar équivaut à 20 000 pesos.

Aider les Mexicains à protéger leur richesse contre l’inflation

Tout en soulignant seulement la situation actuelle au Mexique, Salinas a déclaré que des pays comme le Venezuela, l’Argentine et le Zimbabwe étaient plus chanceux. Il a ajouté que la fraude au système fiduciaire est également évidente aux États-Unis, où les émissions monétaires ont tout simplement explosé, faisant de l’utilisation du dollar en espèces une blague. Lorsqu’il a eu le choix entre investir dans des monnaies fiduciaires, de l’argent et de l’or pour les 30 prochaines années, Salinas a déclaré qu’il prendrait Bitcoin (BTC / USD).

Si Salinas met en œuvre ces plans, Banco Azteca rejoindra une liste croissante de banques qui acceptent les crypto-monnaies dans le monde entier. Banco Azteca aurait plus de 16 millions de comptes d’épargne et 19 millions de comptes de crédit. La banque était également présente au Salvador, qui a récemment déclaré le BTC ayant cours légal jusqu’en 2019. En acceptant le BTC, la banque est prête à aider les Mexicains à protéger leur patrimoine contre la hausse de l’inflation dans le pays.

Cette nouvelle intervient après que Salinas, qui est actuellement le troisième homme le plus riche du Mexique, a investi 10% de son portefeuille liquide dans BTC en novembre de l’année dernière. À l’heure actuelle, il vaut 12,9 milliards de dollars.

