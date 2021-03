Un milliardaire norvégien abandonne son scepticisme et investit dans un échange cryptographique local

Au cours du même mois, l’investisseur milliardaire norvégien Øystein Stray Spetalen est passé du rejet du Bitcoin (BTC) en tant que « monnaie absurde » à la révélation qu’il a rejoint le conseil d’administration du principal échange de crypto-monnaie national de Norvège MiraiEx.

L’ancienne position de Spetalen était que les crypto-monnaies telles que Bitcoin devraient être «immédiatement» interdites par les autorités norvégiennes et européennes en raison de l’effet destructeur de leur extraction sur l’environnement. Dans une interview préenregistrée projetée lors de la conférence DNB Invest le 18 mars, il a déclaré:

«Le Bitcoin consomme aujourd’hui autant d’énergie que toute la Norvège. C’est extrêmement hostile à l’environnement. Les autorités et l’UE devraient l’interdire immédiatement. Ensuite, vous réduisez considérablement les émissions de CO2 […] C’est juste un non-sens. Nous nous débrouillons bien avec les systèmes de paiement en place aujourd’hui. »

Pourtant, le 26 mars, dans une interview accordée au journal norvégien Finansavisen, Spetalen avait changé d’avis. «Quand les faits changent, je change», a-t-il dit, «j’ai rencontré les fondateurs de MiraiEx Thuc et Øyvind le lendemain de l’enregistrement du podcast, début mars, et j’ai réalisé que j’avais eu tort.»

L’échange de crypto-monnaie norvégien et le dépositaire MiraiEx venaient de lever 5 millions de couronnes (580000 $) fin 2020 pour étendre davantage ses opérations. En plus d’investir dans une bourse locale réussie et de rejoindre son conseil d’administration, Spetalen a également apparemment acheté Bitcoin, bien qu’en moindre quantité que son compatriote milliardaire norvégien Kjell Inge Røkke. Divulguant son investissement non spécifié dans la principale crypto-monnaie, Spetalen a déclaré:

«Quand j’ai aussi lu que Kjell Inge Røkke était entré dans Bitcoin, c’était assez évident. Je ne peux pas supporter de voir que Røkke gagne de l’argent et pas moi.

Røkke est président de la société holding industrielle Aker ASA, d’une valeur de 6 milliards de dollars, qui a mis en place une unité dédiée à l’investissement dans des projets et des entreprises de l’écosystème Bitcoin au début du mois de mars de cette année. L’unité a été initialement capitalisée avec 500 millions de couronnes (~ 58,6 millions de dollars) et prévoit de conserver tous ses actifs liquides investissables en Bitcoin.

Il a également été récemment révélé que le fonds de pension du gouvernement norvégien de 1 billion de dollars, également connu sous le nom de Fonds pétrolier et le plus grand fonds souverain du monde, détient indirectement près de 600 Bitcoin par le biais de ses avoirs d’investissement.