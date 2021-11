Un milliardaire révèle une expérience de réalité virtuelle appelée « médias grand public »

par Caitlin Johnstone, Caitlin Johnstone :

Vendredi, lors d’une présentation à distance très attendue, le milliardaire Jeff Bezos a révélé les détails d’une nouvelle expérience de réalité virtuelle passionnante qui, selon lui, permettra aux consommateurs de se connecter à un monde fantastique artificiel complètement différent de notre réalité existante.

« Nous l’appelons Mainstream Media, ou MSM en abrégé », a déclaré Bezos aux téléspectateurs. « MSM permettra aux utilisateurs de s’interfacer avec un monde alternatif de l’imagination où le capitalisme fonctionne bien pour tout le monde, l’expansionnisme militaire constant est normal et souhaitable, les ennemis de Washington sont tous des monstres assoiffés de sang et les milliardaires ne sont que des créateurs d’emplois inoffensifs. Regardons ça. »

Bezos a expliqué que son achat du Washington Post en 2013 a permis aux consommateurs de rester psychologiquement connectés à une réalité virtuelle dans laquelle le statu quo sociopolitique sur lequel son empire amazonien est construit semble tout à fait correct et pas du tout fou ou dystopique.

« Contrairement aux entreprises de réalité virtuelle de certains autres milliardaires, l’univers des médias grand public fonctionne en continu et sans avoir besoin de casques ou d’équipements sophistiqués », a déclaré Bezos. « En fait, la technologie psychologique est si immersive que les utilisateurs ne sont généralement même pas conscients qu’ils ne vivent pas la réalité. »

Bezos a rapidement été rejoint dans sa présentation par ses collègues milliardaires Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Warren Buffett et Carlos Slim Helú.

« Garenne! Mike! Carlos ! Rupert ! Qu’est-ce que vous faites ici les gars ? » Bezos récita une surprise scénarisée.

« Nous voulions également entrer dans l’univers des médias grand public », a répondu Bloomberg. « Je ne peux pas te laisser tout le plaisir, Jeff. »

« Avec mon vaste empire médiatique, j’ai pu modifier les résultats des élections, façonner les politiques et les programmes politiques, déclencher des guerres et tuer le progrès social dans les hémisphères nord et sud », s’est vanté Murdoch.

« Ma position de président et chef de la direction de Berkshire Hathaway m’a permis de contrôler des dizaines de quotidiens à travers les États-Unis », a ajouté Buffett.

« Mes participations dans le New York Times me donnent un effet de levier sur les pratiques d’embauche et de publication du journal le plus influent de la nation la plus puissante du monde », a déclaré Slim.

« En achetant l’influence des médias et en contrôlant la perception du public de la réalité, nous nous assurons que tous les systèmes qui ont canalisé la richesse et le pouvoir vers nous restent intacts », a expliqué Bloomberg.

« Et cela éloigne les lames de la guillotine de notre cou ! » Slim intervint.

« C’est vrai Carlos », a déclaré Bezos. « En aidant psychologiquement le public à percevoir une réalité différente de celle qui existe réellement, nous pouvons empêcher des soulèvements sociaux qui pourraient s’avérer dangereux pour notre richesse et nos organes vitaux. »

« Nous donnons donc au riff raff une réalité virtuelle dans laquelle vivre », a déclaré Murdoch. « Parce que la réalité réelle nous appartient. »

