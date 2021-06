Un milliardaire va réorganiser les médias sociaux dans un nouveau projet innovant de 100 millions de dollars

L’ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles et magnat de l’immobilier milliardaire Frank McCourt investit 100 millions de dollars dans Project Liberty, un projet visant à développer une base de données de connexions sociales accessible au public. Si cela est fait, il a le potentiel de révolutionner les médias sociaux. Bloomberg rapporte qu’en cas de succès, les utilisateurs pourront déplacer leurs données relationnelles entre différents réseaux sociaux.

Le projet propose que les utilisateurs des médias sociaux commencent à faire les choses complètement différemment. Le résultat final sera une économie de données inclusive et ouverte dans laquelle les personnes contrôlent, possèdent et obtiennent une plus grande valeur économique et sociale de leurs données personnelles.

Une attaque contre les grandes entreprises

McCourt craint le pouvoir des sociétés comme Facebook. Fondamentalement, il est propriétaire des données de ses utilisateurs. Il a commenté :

« Je n’aurais jamais pensé remettre en cause la sécurité de nos systèmes sous-jacents, à savoir la démocratie et le capitalisme. Nous vivons sous une surveillance constante, et ce qui se passe avec cette accumulation massive de richesse et de pouvoir entre les mains de quelques-uns est incroyablement déstabilisant. Il menace le capitalisme parce que le capitalisme a besoin d’une forme de justice pour survivre ».

Construire une nouvelle infrastructure Web

Bien sûr, beaucoup d’autres ressentent la même chose. Ils font pression sur Facebook pour qu’il change de modèle, attendant que les startups modifient le statu quo ou adoptent de nouvelles lois pour réformer les médias sociaux. Selon McCourt et Jack Dorsey, PDG de Twitter, la solution pourrait impliquer la blockchain. Le projet Liberty l’utiliserait pour construire le protocole de réseau social décentralisé (DSNP), une nouvelle infrastructure Internet. Cela stockerait des enregistrements de relations sur les réseaux sociaux de la même manière que la blockchain stocke des informations sur les transactions de crypto-monnaie.

Éliminer les monopoles des médias sociaux

L’idée est que les entreprises de médias sociaux devraient rivaliser en fournissant des services nouveaux et améliorés, car elles tirent toutes leurs ressources du même ensemble de données. Cela découragerait la formation de monopoles.

Se mettre au travail

L’investissement monétaire est une chose, la mise en œuvre technique en est une autre. C’est quelque chose qui sera attribué à l’ancien CTO de Fandango Braxton Woodham. McCourt l’a engagé pour développer DSNP. Il prévoit également d’investir 75 millions de dollars dans un institut pour rechercher des technologies socialement bénéfiques. Les 25 millions de dollars restants serviront à soutenir les entrepreneurs dans le développement de services utilisant le protocole innovant.

