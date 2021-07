Un millier de cyclistes donnent vie à ‘La Indurain’

Villava a de nouveau été au centre du cyclisme ce samedi à La Indurain 2021. Avec le parrainage de Banco Santander, la course cycliste du nom de son ambassadeur Miguel Indurain a une nouvelle fois réuni les fans du deux roues.

Trente ans se sont écoulés depuis que Miguel Indurain, ambassadeur de Banco Santander, a été couronné à Paris, remportant son premier Tour de France ; et 25 ans se sont écoulés depuis que l’ancien cycliste navarrais a accroché la médaille d’or autour de son cou aux Jeux olympiques d’Atlanta.

Et entre Paris et Atlanta, une année de plus, la ville de Villava, ville natale de Miguel Indurain, est apparue, qui a accueilli une nouvelle édition de la classique cycliste “La Indurain”. Les 1 000 participants ont enfourché leurs vélos, en respectant le protocole sanitaire correspondant, une journée programmée avec deux parcours différents de 100 et 180 kilomètres, respectivement.

Des cyclotouristes d’Espagne et même de différents pays du monde ont pédalé le long des routes principales de Navarre. Au départ de Villava, les participants ont parcouru, entre autres, Aoiz, Mezquiriz, Erro, Egozkue, Zubiri, Belate ou encore le port mythique d’Artesiaga, dont l’ascension a été chronométrée. Ceux qui ont réalisé les meilleurs temps, tant dans les catégories masculines que féminines, ont été récompensés par des trophées individuels, fabriqués avec de l’argile et fabriqués à la main, conçus et inspirés par les prix que Miguel Induráin a reçus lors du Tour de France.

L’ancien cycliste de Villavés a, comme chaque année, pratiqué le cyclotourisme et, comme lors des éditions précédentes, s’est entouré d’amis et d’athlètes de renom. Le quintuple champion du Tour a eu comme “invités” ses collègues de Sports Santander Martín Fiz et Abel Antón qui ont troqué leurs chaussures contre le vélo pour l’occasion de relever un nouveau défi de solidarité aux mains de Banco Santander.

Martín Fiz et Abel Antón ont participé au parcours de 100 kilomètres et ils ont réédité le duel qu’ils ont joué dans le Duathlon de Villa de Madrid en avril dernier.

A cette occasion, Abel Antón a battu Martín Fiz de 24 secondes, la vengeance a donc été servie. L’amitié et la rivalité ont une fois de plus été les ingrédients de ce nouveau défi qui a permis de récolter des fonds pour la Fondation ASPACE, l’Association Navarre d’Aide à la Paralysie Cérébrale. Banco Santander a multiplié la vitesse moyenne atteinte par les deux athlètes en complétant le test de 100 euros, et le montant donné a été de 5 960 euros, après que Martín Fiz et Abel Antón ont parcouru les 100 kilomètres en 29 en même temps. , 8 km / h en moyenne.

Abel Antón, qui a subi une petite chute, a vu comment Martin Fiz l’attendait et, tous deux très solidaires, ils ont franchi ensemble la ligne d’arrivée. Pour Martín Fiz, il s’agissait de sa deuxième participation, après ses débuts officiels l’an dernier dans un tour à vélo dirigé par Miguel Indurain. L’ancien cycliste Melcior Mauri ; les anciens footballeurs David Villa ou Víctor Sánchez del Amo ont également rejoint ce grand festival cycliste à Villava.

Les participants, partant et arrivant à Villava, pouvaient choisir de choisir l’un des deux itinéraires prévus. Sur l’itinéraire le plus flexible de 100 kilomètres, Peio Amatriain Niño de Ansoain a été le premier à revenir à Villava, avec un temps de 2:44:30. Dans l’autre, beaucoup plus exigeant et long de 180 kilomètres, Daniel López Fontana a franchi la ligne d’arrivée en première place, avec un temps de 5h24’08”.

Dans la catégorie féminine, Noelia Alviso de Alcobendas (3:36:58) a franchi la ligne d’arrivée en premier dans le test court; et Pilar Mansilla Ferragud (6:14:37), dans le plus long.