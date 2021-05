Un millier de détenteurs d’abonnements du Circuit pourront assister au Grand Prix d’Espagne de Formule 1

03/05/2021 à 18:24 CEST

La FORMULE 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021, qui se tiendra sur le Circuit de Barcelona-Catalunya le week-end prochain, Il pourra enfin compter sur 1000 fans le jour de la course, le 9 mai, lorsque l’état d’alerte prendra fin. Les participants seront des membres du circuit, qui pourront profiter du Grand Prix depuis la tribune principale.

Le Circuit de Barcelona-Catalunya, face à l’assouplissement des mesures actuelles pour contenir l’épidémie de pandémie COVID-19, a développé un nouveau protocole d’accès, qui prévoit l’assistance d’un maximum de 1000 personnes, conformément aux dispositions prévues par PROCICAT pour les événements extérieurs, qui peut être organisé avec une capacité de 50% et un maximum de 1000 personnes avec un siège pré-attribué.

L’opportunité d’assister au Grand Prix en direct sera offerte aux membres du Circuit de Barcelona-Catalunya. Comme ce groupe dépasse de loin le millier de personnes, tous ceux qui veulent assister au Grand Prix doivent s’inscrire à un tirage au sort devant un notaire, où les 1000 abonnés du Circuit seront choisis au hasard.

Josep Lluís Santamaría, directeur général du Circuit de Barcelone-Catalunya, a souligné «L’importance de pouvoir ouvrir les portes aux fans et récompenser les Membres pour leur fidélité tout au long de l’histoire du Circuit dans un événement de première classe comme la Formule 1. Nous avons l’opportunité d’être un exemple de sport sûr et sécurisé à offrir un scénario avec toutes les garanties. Nous sommes très satisfaits de pouvoir faire le premier pas vers l’ouverture progressive de nos installations au public et de pouvoir accueillir à nouveau tous ceux qui apprécient le sport et le monde de l’automobile, même s’il s’agit cette fois d’un petit nombre.

La Formule 1 a célébré la décision et apprécié le soutien du Circuit de Barcelone-Catalunya et l’importance de pouvoir retrouver la présence des fans au Grand Prix d’Espagne.

Mesures pour assurer la sécurité des participants

Le protocole d’accès public comprend différentes mesures afin de garantir la sécurité et la santé des spectateurs qui assisteront à la FORMULE 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021 sur le Circuit.

Les 1000 membres du Circuit pourront suivre l’activité de la piste depuis la partie inférieure de la tribune principale. Chaque emplacement sera séparé par un espace latéral (droit et gauche) et par un espace avant (devant et derrière) pour assurer une distance de sécurité sociale. Ils doivent porter le masque en tout temps, il est interdit de fumer et il n’est pas possible de consommer des boissons ou de la nourriture dans la tribune. A cet effet, différents espaces de restauration seront aménagés pour garantir les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

Les spectateurs pourront se garer dans le parking In6 ​​et l’accès au Circuit se fera uniquement par la porte 3, où la température corporelle de chacun des participants sera prise. Il y aura des points d’isolement pour les spectateurs qui ne respectent pas les mesures COVID. L’accès au circuit permettra uniquement aux membres d’être dans les zones de restaurant désignées et dans le siège attribué dans la tribune principale. Les espaces publics du Circuit ne pourront pas être visités, comme cela se faisait habituellement.