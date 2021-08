Un million de NFT gratuits – The Cryptonomist ⋆ Crypto nouveaux médias

La plateforme « Green NFT » et iHeartMedia se sont associés pour offrir un million de NFT gratuits aux fans de musique à partir du 31 août.

NFT gratuits

« NFT vert » est une plateforme NFT créée par OneOf pour tous les fans de musique, tandis que iHeartMedia est l’organisateur du iHeartRadio Music Festival 2021, qui revient au T-Mobile Arena de Las Vegas les 17 et 18 septembre, mettant en vedette de nombreuses stars de la musique.

Les deux sociétés ont uni leurs forces pour créer des NFT de collection officiels pour l’événement. À partir d’aujourd’hui sur OneOf.com, les utilisateurs pourront réclamer une “puce de poker” NFT gratuite du iHeartRadio Music Festival, tous les jours jusqu’au 14 septembre, et jusqu’à épuisement des stocks, dans le but de collecter un ensemble complet.

Une fois qu’un ensemble est terminé, les utilisateurs pourront recevoir un NFT gratuit d’art numérique en édition limitée de l’artiste NFT Cory Van Lew, et également participer automatiquement à un concours de tirage au sort d’une expérience OneOf flyaway pour deux pour assister au iHeartRadio Music Festival 2021 à Las Vegas.

Les œuvres d’art

Les œuvres d’art numériques uniques en édition limitée de Cory Van Lew qui seront distribuées s’inspirent du iHeartRadio Music Festival 2021 et de la philosophie de OneOf « Artist First », « For All Fans » et « Eco-Responsible ». Considérant que l’œuvre d’art NFT sur les niveaux supérieurs comprend également des autographes numériques d’artistes se produisant au festival et sera mise à la disposition des fans qui font un don. 100 % des bénéfices seront reversés à l’Alliance mondiale pour le climat Right Here, Right Now et leur partenaire mondial des droits de l’homme, les Nations Unies.

Quincy Jones dans le monde NFT

OneOf est soutenu par le légendaire Quincy Jones, ancien producteur de Michael Jackson, et sa plate-forme est conçue spécifiquement pour la communauté musicale. Il est construit sur la blockchain Tezos et peut créer des NFT à très bas prix, à tel point que les artistes peuvent offrir leurs NFT à leurs fans pour aussi peu que 1 $, voire gratuitement.

L’objectif est de rendre ces nouveaux actifs numériques réellement accessibles à tous.

Les dons sur OneOf peuvent être effectués via des cartes de crédit ou de débit dans 150 devises FIAT alimentées par CheckOut.com.

Directeur Marketing chez iHeartMedia, Gayle Troberman, mentionné:

« Nous sommes enthousiasmés par la convergence des expériences en direct et virtuelles où davantage de fans peuvent s’engager, collecter, apprécier et partager leur passion de fan. C’est pourquoi nous nous associons à Oneof, un leader des NFT, pour créer les objets de collection officiels NFT pour le iHeartRadio Music Festival 2021 ».

OneOf co-fondateur PDG Lin Dai ajoutée:

«Notre objectif est de rendre les NFT accessibles aux fans de tous les jours, quels que soient leurs antécédents économiques ou techniques. Notre technologie rend les NFT abordables et respectueux de l’environnement possibles pour les artistes et les fans de musique, et nous sommes ravis de lancer notre plate-forme qui tient cette promesse aux fans de musique, avec 1 million de NFT gratuits en partenariat avec iHeart, une centrale de la musique ».

Dans le passé, OneOf a déjà attiré Whitney Houston, TLC et John Legend, ainsi que HER, The Kid LAROI, Alesso, G-Eazy, Charlie Puth, Jacob Collier AURORA.