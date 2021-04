Un million de petits mensonges? Le drame ABC pousse un faux récit sur la haine asiatique ⋆ .

L’épisode de jeudi de A Million Little Things a été si brutal en poussant la dernière cause de jour («Stop APPI Hate») que l’épisode entier s’est joué plus comme un PSA géant sur une supposée «épidémie» de haine et de violence vers Américains d’origine asiatique, avec les Blancs et Trump à blâmer, bien sûr, malgré des preuves solides du contraire.

Dans «The Price of Admission», le personnage asiatique Kathryn (Grace Park) entre dans la chambre de son fils Theo (Tristan Byon) pour le trouver assis devant son ordinateur portant un masque tout en apprenant à distance. Un camarade de classe blanc (parce que, bien sûr) nommé Conner a dit à Theo que s’il ne portait pas son masque, il allait rendre tout le monde malade. Theo le croit naïvement jusqu’à ce que Kathryn lui dise que ce n’est pas vrai et lui demande d’enlever son masque.

Kathryn se plaint au père de Theo, Eddie (David Gluntoli), que cela s’est produit parce que Theo est asiatique, bien qu’elle n’ait absolument aucune preuve à l’appui de son hypothèse autre que la nécessité de faire avancer un programme. Quand Eddie lui demande si elle est sûre, elle va encore plus loin en disant: «Oui, j’en suis sûr. [Conner] probablement entendu à la maison. Elle ajoute: «Je veux dire, son [Theo’s] toute la vie, nous avons essayé de le protéger de ce qui se passe dans le monde, et maintenant cela entre directement dans sa chambre.

Dans le monde réel, il pourrait simplement s’agir d’un cas innocent de garçons se jouant des tours, ou simplement d’un intimidateur général qui aime s’en prendre à n’importe qui et qui voulait donner à Théo l’air stupide de croire qu’il aurait besoin de porter un masque à l’intérieur du sien. chez lui, car il pourrait rendre les gens malades sur Internet. À Hollywood, c’est un crime haineux évident.

Plus tard dans la série, Theo est exposé à un incident très clair de racisme flagrant et ignorant alors que son voisin blanc, homme et adulte lui hurle de sortir de sa pelouse parce qu’il a peur que Theo soit porteur du «virus chinois», une scène ce que nous nous attendrions tous à voir dans un quartier libéral de Boston. /sarcasme

Juste avant l’incident, cependant, il y a un moment de liaison avec la victime entre Kathryn et son ami avocat Alan (Terry Chen) qui est également asiatique, dans lequel ils discutent du fait d’être la «minorité modèle», une scène qui s’inscrit parfaitement dans le BLM à la mode. et les agendas de la théorie critique des races:

Alan: Quand je repense à l’âge de Theo, le nombre de blagues de Kung Fu Jackie Chan que j’ai entendues – mes propres camarades de classe imitant les accents de mes parents derrière leur dos. Je ne savais peut-être pas exactement ce que c’était à l’époque, mais ça faisait quand même mal. Kathryn: As-tu déjà parlé à tes parents de tout ça? Alan: Non. Ils ont tellement risqué de déménager ici pour que je puisse avoir une bonne éducation, juste pour que je vienne et, quoi, me plaindre de quelques blagues? Je ne pouvais pas les déranger avec ça. Ce n’étaient pas de vrais problèmes. Je peux encore entendre les paroles de mon père: «Ne causez pas de problèmes. Juste s’intégrer. » Kathryn: « Ne causez pas d’ennuis, travaillez dur, réussissez. » Vous connaissez, minorité modèle. Alan: Ouais. Kathryn: Vous savez, mon père possédait une boutique de beignets, et un matin il est entré, et il a trouvé une insulte écrite sur la fenêtre. Alan: A-t-il appelé la police? Kathryn: Non, il vient de recevoir un seau et de l’eau, et il l’a lavé. Il avait juste l’impression qu’il devait l’accepter, vous savez, comme si c’était en quelque sorte le prix d’entrée pour venir dans ce pays. Alan: Et cela n’a pas été plus facile. C’est l’une des raisons pour lesquelles je fais mon travail pro Bono en droit de l’immigration. Kathryn: Je sais que nos parents ont fait de leur mieux, mais je dois faire mieux. Je ne veux pas que Theo doive payer le même prix. Alan: Alors peut-être que ça fait ce que nos parents n’ont jamais fait. Parle lui de CA. Theo: Oh, mon Dieu. Voisin: Hé! Sortez de ma cour! Je ne veux pas du virus chinois ici.

C’était une critique évidente à Trump pour avoir initialement fait référence au COVID-19 comme étant le «virus chinois», qui, selon la gauche, est la cause de la supposée augmentation de la violence envers les Asiatiques, bien que les médias l’appellent également à plusieurs reprises le «Wuhan» ou « Coronavirus chinois. » Pourtant, Trump l’a simplement appelé le «virus chinois» parce que c’est de là qu’il est originaire, tout comme le virus du Nil occidental, la grippe espagnole, Ebola, Zika, Lyme et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ont tous été nommés pour leur lieu d’origine.

En réponse à la remarque haineuse du voisin, Eddie finit par vandaliser la voiture du voisin, une scène dont Theo est témoin et qui est grandement perturbé. Cela conduit le personnage noir Rome (Romany Malco) à se lier à Théo sur leur victimisation commune alors que Rome cherche à le réconforter avec sa propre histoire sur un camarade de classe blanc et, cette fois, la police est à blâmer. Apparemment, vous pouvez adapter un parcelle de points de discussion libéraux et blâmer dans un drame d’une heure:

Rome: Hé, petit homme. Que faites-vous ici? J’ai entendu ton père Hulk sortir dans la voiture d’à côté. Theo: Ouais. Le voisin a dit quelque chose de mal, et… Il était tellement en colère. Je ne l’ai jamais vu comme ça. Rome: Puis-je vous raconter une histoire? Quand j’avais à peu près votre âge, il y avait un enfant dans ma classe – Adam Reynolds. Enfant blanc. Il me harcelait toujours. Un jour, Adam a voulu commencer un combat, alors il m’a enfoncé dans la mâchoire. Pow! Alors, je me défends. De fil en aiguille, nous nous retrouvons dans le bureau du directeur. Et, eh bien, le principal – il a appelé la police avant d’appeler nos parents. Donc, au moment où mon père est arrivé à l’école, j’étais menotté, Adam ne l’était pas. Je n’avais jamais vu mon père aussi fou. Il a juste commencé à crier sur les flics, mec. Il était comme: «Vous enlevez ces menottes à mon fils! Il a 12 ans et vous essayez de lui donner un casier judiciaire! J’ai juste continué à crier. Le flic n’aimait pas ça. La prochaine chose que vous savez, ils me prennent les menottes. Ils les ont mis sur mon père. Ma mère a dû aller le renflouer. Voir mon père en colère était effrayant. Et je n’ai jamais compris pourquoi il avait réagi de cette façon jusqu’à ce que je vieillisse et que je lui ai posé des questions à ce sujet. Et c’est là qu’il m’a dit – « Le système traite les personnes qui nous ressemblent différemment. Et une fois que vous êtes dans le système, il est vraiment difficile de sortir. Alors, j’ai fait ce que je devais faire pour vous empêcher d’entrer, mon fils. Ce que j’essaie de dire, c’est que mon père a fait ça pour me protéger de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Parfois, nos parents – ils font des choses que nous ne comprenons pas.

Comme si cela ne suffisait pas, le spectacle s’est littéralement terminé par un PSA des acteurs qui jouent Kathryn, Theo et Alan:

Tristan: Dans l’épisode de ce soir, mon personnage a été soumis à un discours de haine anti-asiatique. Grace: Bien que l’histoire soit fictive, depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation drastique de la violence contre les Américains d’origine asiatique. Terry: Si vous avez été ciblé ou avez été témoin d’un crime de haine, veuillez le signaler à stopaapihate.org. Tristan: Plus que jamais, nous devons veiller les uns sur les autres. Grace: Bien dit. Tristan: Merci.

Tous les crimes commis contre qui que ce soit, en raison de leur race ou autre, devraient bien sûr être condamnés catégoriquement, mais cet épisode a poussé un faux récit racial dommageable.

Si vous pensiez que l’émission ne pouvait plus insérer de points de discussion libéraux, nous avons eu un teaser à la fin sur un personnage qui se cachait des services de protection de l’enfance parce que sa mère avait été arrêtée par ICE pour être illégalement dans le pays. J’ai hâte de voir comment ça se passe!

Les conservateurs ripostent! Cet épisode a été sponsorisé par T-Mobile, Toyota et Home Depot. Cliquez sur chaque annonceur pour obtenir ses coordonnées afin que vous puissiez lui faire savoir ce que vous pensez de cet épisode!