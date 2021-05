Un million d’espèces animales et végétales “se dirigent vers l’extinction”

25/05/2021 à 08:33 CEST

La biodiversité mondiale diminue à une vitesse vertigineuse. Une espèce sur sept de toutes les espèces connues est en voie d’extinction et de nombreuses autres sont en déclin. La cause, soulignent les scientifiques, est uniquement humaine. Nous sommes plongés dans la sixième extinction mondiale qui affecte la planète et qui aura de forts impacts sur la vie des gens.

Sur les sept millions d’espèces animales et végétales connues sur Terre, plus d’un million se dirigent «désespérément vers l’extinction». et 25% d’entre eux «souffrent d’un certain degré de menace», selon le professeur d’écologie de l’Université d’Oviedo, Daniel García.

Ces chiffres “représentent une situation d’extinction équivalente aux grandes extinctions mondiales que l’on connaît à travers les fossiles, comme celui de la fin du Crétacé, qui a emporté les dinosaures”, a expliqué García à Efe à l’occasion de la commémoration, samedi dernier, Journée internationale de la diversité biologique.

A son avis, “nous sommes au milieu de la sixième extinction massive de la planète”, seulement cela, contrairement aux précédentes, “cette fois ça se passe dans quelques centaines d’années& rdquor;.

García a déploré que «la biodiversité que nous connaissons et que nous ne connaissons toujours pas, qui semble être une grande partie, soit en crise». et les populations de “nombreuses espèces” sont “sévèrement” réduites comme, par exemple, les animaux vertébrés sauvages, dont le nombre “a diminué de moitié au cours des 50 dernières années”.

Cependant, «nous avons encore le temps d’inverser ou, du moins, d’amortir considérablement la crise de la biodiversité». parce que la cause ultime est «exclusivement anthropique»; et il est lié à l’utilisation non durable des ressources naturelles par l’espèce humaine.

La solution «n’est pas simple, mais elle est faisable». Et, selon ce spécialiste, il s’agit d’augmenter l’extension des aires protégées et des réserves naturelles pour assurer plus d’espèces et plus d’habitats en situation de faible impact et d’exploitation, ainsi que de récupérer activement les écosystèmes dégradés et les populations décimées par des mesures de restauration écologique, telles que comme récupération forestière.

A cela, il faut ajouter la promotion du développement durable pour que «nous utilisions les ressources naturelles sans en priver les générations futures».

García a insisté sur le fait qu’une extinction massive d’espèces, dans une perspective «purement utilitaire», suppose «un énorme coup au pied de l’humanité»., parce que les biens de consommation disparaissent, comme le poisson des pêcheries effondrées ou le bois des forêts rasées.

Cette perte inclut la perte des services écosystémiques, c’est-à-dire des fonctions de la biodiversité qu’offrent les écosystèmes et qui «ont un impact direct sur notre bien-être», comme la lutte biologique contre les ravageurs ou la pollinisation, ce que «nous devons produire nos cultures & rdquor;, en plus du contrôle climatique, de l’érosion et des argayos, dont «nous avons besoin pour vivre en toute sécurité & rdquor;.

En plus, avec moins de biodiversité «nous perdons la santé car la destruction des habitats tue les plantes qui contiennent de nouveaux médicaments & rdquor; et, en outre, «encourage la propagation des maladies transmissibles des animaux aux humains».

Enfin, le patrimoine est perdu car «les espèces et les paysages naturels ont une valeur intrinsèque et éthique pour beaucoup d’entre nous», a souligné cet expert.

La responsable du programme d’espèces du WWF en Espagne, Gema Rodríguez, a insisté auprès d’Efe dans le même sens, qualifiant la situation en Espagne de «préoccupante», car, même si elle a les «plus riches»; en Europe, c’est le pays «dans lequel il est le plus menacé».

Les habitats les plus menacés sont les rivières et les zones humides, puisque, selon les données de 2020, en Espagne «100% des espèces de poissons d’eau douce sont dans un état de conservation défavorable».

De nombreux autres sont “en danger critique d’extinction”. comme le vison européen, la tétras, la petite pie-grièche, la ciste de Carthagène, la sarcelle grise ou la nacre commune.

«La dépendance humaine vis-à-vis de la biodiversité est totale & rdquor;, a résumé Rodríguez, qui a défendu qu’il ne s’agissait pas de «profiter d’un environnement sain ou de savoir que nos enfants verront des rhinocéros», mais que la survie «dépend des écosystèmes, de leur fonctionnalité et de leurs services».

