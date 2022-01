01/03/2022

12:53 CET

Tamara García, I. Cabanes

La garde civile enquête la mort d’un garçon de 15 ans retrouvé mort dans un appartement de la ville valencienne de Sueca samedi dernier 1er janvier. La famille AT S a prévenu de la disparition du jeune homme ce lundi 27 janvier, depuis lors le dispositif de recherche du mineur a été lancé, ce qui selon ses proches « était très rare depuis le réveillon de Noël ». Le même mercredi les proches ont déposé une plainte alertant sur la disparition du jeune homme.

Finalement, ce sont son propre père et son frère qui ont retrouvé le jeune homme sans vie dans un appartement de Sueca. Comme la famille l’a expliqué à Levante-EMV, un journal du même groupe, Prensa Ibérica, que ce journal, C’est un voisin qui leur a dit qu’il avait vu le garçon AT S entrer dans la propriété. Des membres de sa famille l’ont retrouvé tôt samedi, mais ce n’est qu’à 13 heures que le décès a été confirmé.

Pour le moment, le corps sans vie a déjà été emmené à l’Institut d’anatomie médico-légale de Valence où ce matin ils font une autopsie pour déterminer la cause du décès. Des sources policières confirment que le corps n’a montré aucun signe de violence.

La police judiciaire de la garde civile suédoise enquête sur les faits pour tenter de déterminer si la mort du mineur constitue un crimeou. Pour le moment, et en attendant le résultat de l’autopsie, le corps ne présentait pas de signes extérieurs de violence et on considère que la cause du décès est liée à la consommation de substances narcotiques.

Le tribunal d’instruction numéro deux de la Sueca s’est saisi de l’affaire. Les enquêtes sont toujours ouvertes et la famille a demandé un maximum de prudence.