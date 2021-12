Un mineur est accidentellement tué par un policier aux États-Unis

24/12/2021 à 16h31 CET

Une jeune fille de 14 ans est décédée accidentellement lorsqu’elle a été abattue par un policier lors d’une opération dans un magasin de Los Angeles (États-Unis), au cours de laquelle un agresseur présumé est décédé et une autre personne a été blessée, ont rapporté les autorités.

L’incident s’est produit dans le magasin Burlington Coat Factory à North Hollywood, où des agents sont allés en réponse à un appel d’alerte concernant une éventuelle agression avec une arme mortelle et des avertissements ultérieurs concernant des coups de feu tirés sur le magasin. Les agents ont trouvé un sujet qui tentait d’agresser une autre personne, alors ils ont a ouvert le feu sur l’agresseur, décédé sur le coup. Plus tard, lors d’une inspection du magasin, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée qui séjournait dans une cabine d’essayage et a été touchée par un projectile qui a traversé l’un des murs. Le mineur, dont l’identité n’a pas été révélée, est également décédé. Une autre femme présumée être la victime de l’agresseur a été transportée à l’hôpital avec des blessures.

Le capitaine de la police de Los Angeles, Stacy Spell, a déclaré aux journalistes qu’ils en étaient aux « étapes préliminaires de l’enquête », qui, selon lui, comprendraient des entretiens avec des témoins et l’examen des vidéos de la caméra corporelle des policiers qui y ont participé.