Un Mini PC à seulement 169 euros, et avec Windows : si vous voulez un ordinateur pas cher, c’est l’affaire qu’il vous faut | La technologie

Les mini-PC sont une alternative viable pour les utilisateurs qui ont un petit budget et qui ont besoin d’un ordinateur pour travailler ou étudier à la maison.

Malgré le fait qu’il y a peu à peu toutes sortes d’ordinateurs dont les prix baissent, la chose normale est que pour avoir un PC compétitif, vous devez dépenser un minimum de 300 euros, et que sur le bas, beaucoup plus si le modèle en question a Windows.

Dans ce contexte, les mini PC ont gagné en pertinence, et ils sont bon marché et sont presque toujours livrés avec Windows pré-installé, précisément ce qui se passe avec le Chuwi HeroBox Pro Mini, l’un des modèles les plus réussis sur Amazon. Pour le moment, il ne coûte que 169 euros grâce à un bon de réduction de 30 euros.

Ce mini PC est livré avec Windows 10 pré-installé. Il équipe un processeur Intel Celeron N4500 et un stockage SSD, des spécifications qui font plus que compenser son prix.

C’est une vraie aubaine, même s’il s’agit évidemment d’un modèle de base, avec un processeur Intel Celeron N4500, même si d’un autre côté il va 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au format SSD, bien plus que ce que n’importe quel ordinateur portable de ce prix offrirait.

Il prend peu de place, et cela reste un ordinateur ultra-compact, même si oui, il faudra y mettre tous les périphériques, comme un moniteur, un clavier et une souris.

Avec les spécifications dont il dispose, vous pouvez vous attendre à des performances assez acceptables avec Windows 10, et il peut même être possible d’installer Windows 11 officieusement, car ce n’est pas l’un des modèles qui prend en charge le nouveau système d’exploitation Microsoft, qui est chargé de nouvelles .

Si vous avez peu d’espace et que vous voulez un ordinateur pour travailler ou étudier, ces mini PC sont parfaits, et ils sont tous livrés avec Windows 10 pré-installé.

Il existe de nombreux autres Mini PC avec Windows à un prix abordable, et il existe plusieurs entreprises asiatiques qui ont commencé à vendre ce type d’équipement en Occident, presque toujours à des prix bas.

Dans ce cas, en outre, puisqu’il est vendu et expédié par Amazon, il bénéficie de la livraison gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime.

