«UN MIRACLE DE NOL»: les pompiers du Michigan sauvent une femme de 82 ans piégée dans l’incendie d’une maison

Les pompiers du Michigan ont sauvé une femme de 82 ans d’un incendie dans une maison samedi matin dans ce que le bureau du shérif du comté de Chippewa appelle « un miracle de Noël ».

Les adjoints du shérif et les pompiers ont été dépêchés sur le feu sur Ridge St. à Sault Ste. Marie le matin de Noël lorsque la femme s’est réveillée avec une odeur de fumée et a crié à l’aide.

Des députés du Michigan sauvent une femme de 82 ans prise au piège dans l’incendie d’une maison (bureau du shérif du comté de Chippewa)

Un passant a entendu ses appels et s’est arrêté pour appeler le 911, selon le bureau du shérif.

La femme n’a pas entendu les détecteurs de fumée, a déclaré le bureau du shérif. Elle a depuis été soignée et libérée pour inhalation de fumée.

Ridge St. à Sault Ste. Marie, Michigan (Google Maps)

Les autorités ont déclaré que la maison « était une perte totale avec rien d’autre que l’obus restant ».

« Tout en parlant à la famille, ils sont très reconnaissants et réalisent qu’il s’agit d’un véritable miracle de Noël », a déclaré le bureau du shérif du comté de Chippewa. « Tout dépend de votre point de vue. La maison n’est plus, mais elle est toujours là. … Merci à tous et que DIEU VOUS BENISSE !!!! »